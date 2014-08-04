В Сомали публично казнили 3-х исламистов

Как сообщает Agence France-Presse, они были приговорены к смертной казни несколько дней назад, передает Росбалт. Один из преступников был признан виновным в участии в нападении на президентский дворец. Исламисты были расстреляны во дворе полицейской академии в присутствии представителей армии и еще нескольких десятков человек, сообщает BBC.

По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2013 году в Сомали были приведены в исполнение 15 смертных приговоров. Согласно законам страны, решения о наказании членов "Аш-Шабааб" принимаются военными трибуналами.

