В Сомали публично казнили убийц журналиста

22-летний Али Башир Осман и 25-летний Абдуддахи Шариф Осман, признанные в августе виновными в убийстве журналиста Мохамеда Мохамуда Тима-Кадде, произошедшем в ноябре 2013 года в Могадишо, были расстреляны военными утром в субботу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Казнь состоялась в Академии полиции Могадишо в присутствии судей Военного суда, семьи Тима-Кадде, а также других журналистов.
Тима-Кадде, работавший на местном телевидении, стал 7-м по счету журналистом, убитым в Сомали с начала года. Эта страна занимает 176-е из 180 мест в Индексе свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ".
Казнь состоялась в Академии полиции Могадишо в присутствии судей Военного суда, семьи Тима-Кадде, а также других журналистов.
Тима-Кадде, работавший на местном телевидении, стал 7-м по счету журналистом, убитым в Сомали с начала года. Эта страна занимает 176-е из 180 мест в Индексе свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ".