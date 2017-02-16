​В соответствии с эволюцией

Об этом шла речь на расширенном заседании Общественного совета «Мирас» при Алматинском городском филиале партии «Нур Отан». Его участники – представители научной интеллигенции, общественных объединений и средств массовой информации – обсудили предстоящие конституционные реформы, озвученные Главой государства в Обращении.

Открывая встречу, первый заместитель председателя АГФ партии «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова сделала акцент на том, что сегодня перед партийцами стоит задача по широкому разъяснению целей намеченных реформ.

– От нас зависит, насколько эффективной будет работа партии среди представителей интеллигенции, науки и культуры, – отметила она. – Перераспределение полномочий – это важный и смелый шаг в демократизации нашей страны.

Директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, член-корреспондент НАН РК Ханкельды Абжанов предложил в ­преамбуле Конституции слова «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой…» дополнить словами «…и идеей «Мәңгілік Ел».

– И еще: демократизацию не нужно ограничивать только высшими властными структурами, – продолжил Ханкельды Махмутович. – Нужно довести ее до уровня институтов, университетов, научных учреждений. Нам надо поднимать значение и роль ученого совета, чтобы в дальнейшем кадровые и финансовые вопросы вузов и НИИ решались главным образом с его участием. Таким образом расширится демократический подход к управлению интеллектуальным потенциалом общества.

Руководитель управления по развитию языков, архивов и документации города Мамай Ахетов внимание акцентировал на направлении реформ, посвященных казахстанской идентичности. В частности, на вопросах внедрения трехъязычия, называя язык ключом к духовному развитию страны.

Участники заседания пришли к мнению, что предлагаемые поправки в Конституцию соответствуют эволюционному развитию Казахстана.