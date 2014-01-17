В соответствии с национальными интересами

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Сенаторы ратифицировали Соглашение об организации действий дежурных по противовоздушной обороне сил государств – участников СНГ при получении информации о захвате или угоне воздушного судна. Как отметил заместитель министра обороны РК Окас Сапаров, цель соглашения – создание правовой базы для обеспечения безопасного использования воздушного пространства, противодействия терроризму и обеспечения единого подхода к организации действий дежурных по ПВО стран СНГ в вышеуказанных ситуациях. 

Приняты палатой и поправки в законодательство по вопросам международных договоров. Данные поправки были инициированы группой депутатов и направлены на совершенствование законодательства в сфере заключения международных договоров. Один из авторов поправок – депутат мажилиса Маулен Ашимбаев, представляя их сенаторам, пояснил, что предлагается, в частности, систематизировать процесс заключения международных договоров.

– Бывают случаи, когда международные договоры министерствами и ведомствами не прорабатываются, в результате имеют место ошибки в текстах и содержательные упущения. Встречаются и договоры, по которым возникает вопрос целесообразности их подписания и тем более реализации, – сказал М. Ашимбаев. 

В связи с этим предлагается ввести систему планирования заключения международных договоров. Ответственные государственные органы должны заранее готовить концепцию международного договора, затем эту концепцию будет рассматривать Министерство иностранных дел. При этом МИД будет готовить план заключения международных договоров – на год и перспективные – на несколько лет. Планы будут согласовываться с Президентом страны. 

Также предлагается законодательно закрепить норму, запрещающую заключение международных договоров, не соответствующих национальным интересам Казахстана, способных нанести ущерб национальной безопасности или ведущих к утрате суверенитета. Кроме того, вводится норма о заключении международных договоров на государственном и иных языках.

– Учитывая, что казахский язык является одним из определяющих факторов государственности Казахстана, предлагаем заключать двусторонние договоры на государственном языке и иных языках по согласию сторон, – отметил М. Ашимбаев.

Сенаторами принят также закон о ратификации Протокола о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств – членов ОДКБ. В соответствии с документом члены организации принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск, объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами ОДКБ, после проведения неотложных консультаций с другими сторонами и при отсутствии их официальных возражений.

В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов Ертаргына Астаева, Хусаина Валиева, Жабала Ергалиева, Сергея Плотникова, Александра Савченко, Жумабека Турегельдинова, Ахана Бижанова.

Лаура ТУСУПБЕКОВА 

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