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​В соответствии с Планом нации
Ольга ФАЙНШТЕЙН

В заседании приняли участие руководители агентства, депутаты Пар­ламента, представители государственных структур и неправительственных организаций, средств массовой информации.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на заседании был рассмотрен ход реализации поручений Главы государства относительно первой институциональной реформы – по формированию профессионального госаппарата в рамках национального Плана «100 конкретных шагов».

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов обратил особое внимание на ключевые подходы, затрагивающие все процессы отбора и продвижения кадров госаппарата. В частности, на вопросы оплаты труда, этического поведения, мотивации и стимулирования госслужащих к эффективной работе. Именно они легли в основу принятого 23 ноября нынешнего года нового Закона «О государственной службе».

По второму вопросу – «О рекомендациях, выработанных для Республики Казахстан по итогам третьего раунда Сети ОЭСР по Восточной Европе и Центральной Азии» – с докладом выступила руководитель управления анализа и выявления коррупционных рисков агентства Динара Джаненова. Она отметила, что исполнение рекомендаций международных организаций оказывает влияние на антикоррупционный рейтинг страны и, как следствие, на ее инвестиционную привлекательность.

Подводя итоги заседания, Каирбек Сулейменов рассказал о плане работы общественного совета на предстоящий год. Он высказал мнение, что агентству необходимо продолжать деятельность по совершенствованию механизма внутренней и внешней оценки коррупционных рисков и их превенций. При этом подчеркнул: для повышения эффективности исполнения Плана мероприятий по поэтапной реализации Антикоррупционной стратегии на 2015–2025 годы необходим глубокий анализ недостатков работы по исполнению предыдущей отраслевой программы. 

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