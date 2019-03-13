​В соответствии с рейтингом

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Максут Иржанов

Да, прошла эпоха, когда женская сборная Венгрии, ведомая могучим трио сес­тер Полгар, наводила ужас на конкуренток. Нынче венгерские девушки в лучшем случае могли рассчитывать разве что на ничью в матче с казахстанской командой. Но и этому не суждено было сбыться.

Бибисара Асаубаева, уверенно разыграв английское начало, довольно скоро ­поставила проблемы, которые оказались неразрешимы для гроссмейстера Тиция Гара. На 18-м ходу казахстанка ликвидировала важную пешку в центре, остальное было делом несложной техники.

Гулисхан Нахбаева также вчистую переиграла свою оппонентку: к 34-му ходу, когда на доске стало темным-темно от черных фигур, венгерская шахматистка Юлианна Тербе прекратила бессмысленное сопротивление. Счет стал 2:0 в пользу нашей команды, после чего, на языке профессионалов, осталось только зафиксировать победный результат.

К этому моменту, несмотря на то, что Жансая Абдумалик попала в тяжелое положение против Хоанг Транг на первой доске, Динара Садуакасова имела минимальное преиму­щество в окончании. Зная технику нашей шахматистки, можно было только предполагать, сумеет она выиграть, или партия закончится вничью. Исход матча был решен: ничья была зафиксирована с позиции силы, а вместе с ней пришла и победа в матче со счетом 2,5:1,5.

Ситуация в противостоянии казахстанской и индийской мужских команд была зеркальным отражением матча девушек. С той лишь разницей, что здесь все шансы были на стороне наших соперников. В итоге Казахстан уступил Индии со счетом 0,5:3,5. Единственную ничью команде принес Ринат Джумабаев, который после 5 партий имел на первой доске великолепный результат, соответствующий шахматисту уровня 2 853 (к слову сказать, чемпион мира Магнус Карлсен имеет в настоя­щий момент рейтинг 2 845).

Ринат оказался на высоте, устояв против сильного индийца Адибана, участника ряда представительных международных турниров.

После шести туров наши женщины с 6 очками занимают 6-е место, мужчины же с командами Швеции и Азербайджана делят 7–9 места. Обе команды фактически соответствуют первоначальному рейтингу, но за оставшиеся 3 тура им вполне под силу улучшить его.

Вчера состоялись игры 7-го тура, в котором женская сборная Казахстана играла с командой Грузии, а мужская – с Ираном.

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