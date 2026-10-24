В соответствии с требованием времени

В Комитете Курултая по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам состоялся круглый стол на тему «Послание Президента РК народу Казахстана от 28 октября 2026 года: вопросы совершенствования и пересмотра гражданского законодательства с точки зрения цифровой экономики».

Фото: пресс-служба Курултая

Мероприятие было организовано совместно с партией «Әділет» и Maqsut Narikbayev University с учас­тием заместителя председателя Курултая Нурлана Бекназарова.

Открывая заседание, председатель комитета Унзила Шапак отметила, что мероприятие направлено на реализацию инициативы Главы государства о необходимости принятия нового Гражданского кодекса, озвученной в Послании. Депутат сообщила, что с момента принятия в действующий Гражданский кодекс внесено более 150 изменений и дополнений. Отсутствие в нем современных договорных институтов снижает инвестиционную привлекательность Казахстана для иностранных партнеров, а отсутствие норм, регулирующих цифровые активы и смарт-контракты, сдерживает развитие IT-сектора и инновационной экономики.

– Принятие нового Гражданского кодекса – это стратегический шаг по укреплению правового суверенитета страны, обеспечению устойчивого экономического роста и правовой модернизации РК. Президент пос­тавил перед депутатами Курултая конкретную задачу – совместно с Правительством приступить к разработке документа и принять его до конца следующего года. Эта работа требует максимальной консолидации всех задействованных вместе с эксперт­ным юридическим сообщест­вом, – заявила Унзила Шапак.

В своем приветственном слове вице-спикер Нурлан Бекназаров напомнил, что Гражданский кодекс, введенный в действие с 1995 года, стал прочной основой гражданского законодательства Казахстана. Однако давно назрела потребность его совершенствования в соответствии с требованиями времени.

– Глава государства в своем Послании отметил необходимость принятия нового Гражданского кодекса, который станет правовой основой для перехода к экономике будущего. Электронные сделки, цифровые активы, платформенная экономика, технологии искусственного интеллекта и оборот данных предъявляют новые требования к традиционным институтам гражданского права, – сказал Нурлан Бекназаров.

Заместитель председателя партии «Әділет» Нурсултан Байтилесов высказался о необходимости обеспечения согласованности нового Гражданского кодекса и действующих законов. По его мнению, разработчикам необходимо сформировать единую терминологию и правовые подходы к регулированию вопросов юридичес­ких лиц, корпоративных отношений, наследования и интеллектуальной собственности во избежание двойного толкования норм.

– Развитие цифровой экономики должно сопровождаться укреплением законности, защитой прав граждан и обеспечением ответственности за нарушения в цифровой среде. Мы не должны позволять новым технологиям оставаться юридически уязвимыми перед организациями, цифровыми платформами или автоматизированными системами, – подчеркнул Нурсултан Байтилесов.

С докладами также выступили председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев, вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, руководитель координационно-аналитического центра «Әділетті Орта» партии «Әділет» Абзал Куспан.

В ходе круглого стола состоялась предметная дискуссия с участием депутатов, приглашенных юристов и экспертов.

Подводя итоги, председатель комитета Унзила Шапак отметила, что все прозвучавшие замечания и предложения будут учтены при разработке проекта Гражданского кодекса.