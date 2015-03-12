В соответствии с требованиями века Свежий выпуск 1058 Нургали АРШАБЕКОВ, ректор Павлодарского государственного педагогического института, доктор философских наук

В Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу «Стратегия «Казах­стан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства» среди десяти глобальных вызовов ХХI века определяющим было названо ускорение исторического времени. В обозримом прошлом человечество не знало ни такого уровня возможностей, ни такого масштаба и качества проблем, какие мы переживаем сейчас. Педагогической науке необходимо дать достойный ответ этим вызовам, но ее адекватность невозможна без качественно иного образования.

Среди мегатрендов, влияющих на диверсификацию образования, можно назвать четыре самых важных. Это политика и экономика (новая индустриализация, лидерство Азии). Далее – наука и культура. Здесь в результате масштабной урбанизации и целевых инвестиций в человеческий капитал азиатские страны выходят на передовые позиции. И четвертый мегатренд – демография. Мы наблюдаем ее трансформацию в сторону взрослого и пожилого населения. Основное развитие образования ожидается в поствузовском сегменте.

Признанный эксперт в области высшего и дополнительного профессионального образования Кейс Терлоу в своей лекции «Тренды, меняющие пространство образовательных технологий» отмечает те изменения, которые уже произошли. Это повышение эффективности труда педагога, конструктивистский подход, эффективное управление знаниями, поддержка педагогического труда, учеба онлайн, социальные медиа, обучающие игры.

Масштабные изменения в образовании неизбежны. В ближайшие годы они потребуют ломки традиционных моделей образовательной системы. Установлено, что по уровню грамотности взрослого населения Казахстан находится в числе первых 3% стран в мире, а по уровню благосостояния, к сожалению, позади от этого престижного показателя. По количеству инженеров и ученых – в первой трети списка, а по доле экспорта, приходящегося на высокие технологии, – в числе отстающих. О чем это говорит? О том, что существующая модель обу­чения, на которой строится казах­станское образование, не способна реализовать требования, которые мир предъявляет к личности. По всем ключевым компетенциям, составляющим функциональную грамотность, наши дети, оканчивая основную школу, значительно отстают от сверстников из большинства развитых стран мира.

Иными должны стать школьные и вузовские учебники. Требует решения проблема подготовки учебников для групп учащихся с разными познавательными возможностями.

Важнейшая стратегическая задача развития образования в Казахстане – сохранение лучших казахстанских традиций. Наряду с этим нужно добиться того, чтобы выпускники школ овладевали международными квалификационными характеристиками, развивали лингвистическое сознание. В основе этого – знание государственного, родного и иностранного языков.

И перед преподавателем, и перед изучающим иностранный язык студентом рано или поздно встает вопрос: какой учебник выбрать? Сегодня к их услугам широчайший выбор учебников: для разного возраста, различных направлений знания, профессиональной деятельности. Что же поможет сориентироваться в этом бескрайнем море? Иностранному надо учиться у носителей языка. При изучении английского языка это должен быть британский учебник. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что учиться английскому нужно у англичан. Представьте, что британец взялся бы обучать вас русскому или казахскому языку. Что бы из этого получилось? Не говоря уже о том, что язык – это живая развивающаяся система, и вряд ли наши преподаватели могут за этим успеть. То есть на различных уровнях образования должны использоваться учебники носителей языка.

Глобализация открывает широкие возможности доступа к образованию. Прежде всего, это связано с развитием информационных технологий. Интернет стал одним из важнейших ресурсов в получении информации как для школьников, студентов и педагогов, так и для широкого круга лиц. Очень много желающих сменить профессию или получить дополнительное образование в той или иной сфере. Уже сейчас видно, что беспредельные информационные возможности и динамика их накопления ставят потребность в непрерывном образовании, которое должно быть переведено на соответствующую технологическую основу.

Грядет новый этап накопления и использования знаний, внедрения электронного обучения. А оно требует не только технического оснащения и довольно высокого уровня компьютерной грамотности, но и принципиального изменения самой идеологии образовательного процесса, подачи материала. Особое значение приобретает дистанционное обучение, использование информационных технологий.

Возникает вопрос: готово ли педагогическое сообщество к смещению образовательного процесса из «очного» режима в виртуальную среду, использовать облачные технологии и видеоконференц-связь для организации дистанционного обучения? С какими проблемами, которые могут решить ИТ, сталкиваются организации образования? Это отсутствие контента для организации дистанционного обучения, образовательных центров и кластеров, объединения образовательных учреждений в единый комплекс средствами ИТ, развернутых сетевых форм школ и вузов, общих сетевых и информационных ресурсов, общих лабораторий и учебных центров, удаленного доступа к ресурсам. Сетевые информационные технологии становятся массовыми, и каждый (вне зависимости от возраста и образования) учится, внося нечто свое в общую систему знаний. ИТ будут способствовать развитию системы дополнительного образования школьников и молодежи.

Как сказал министр образования и науки Аслан Саринжипов, надо готовить людей к профессиям, которые еще не появились и которые потребуют решения проблем, еще никем не поставленных. В подтверждение данного утверждения приведем ряд фактов. Десять самых популярных в 2010 году рабочих мест еще не существовали в 2004 году,каждый четвертый житель планеты работает на своем рабочем месте меньше года и каждый второй – меньше пяти лет. Для того чтобы охватить 50-миллионную аудиторию радио понадобилось 38 лет, телевидению – 13, Интернету – четыре года. В год мы производим больше информации, чем за все 5 000 лет существования человечества.

Будущий учитель должен освоить огромный инновационный поток, обрушившийся на современную школу. Из этого обстоятельства вытекает важнейшее требование, предъявляемое к формированию учителя, – фундаментальность его подготовки, ибо это основа компетентности и мобильности специалиста. Говоря о фундаментальности педагогического образования, мы имеем в виду не только предметную, но и психолого-педагогическую область. Получив фундаментальное образование, педагог имеет возможность заниматься последующим самообразованием. Тогда он сможет перестраивать свою профессиональную деятельность, чтобы отвечать самым различным запросам, которые предъявляет к нему общество.

К сожалению, следует отметить дефундаментализацию образования, то есть подмену знаний, ориентированных на формирование в сознании обучающихся целостной научной картины профессиональной деятельности, информацией и навыками сугубо прагматического и технологического характера. В дополнение к этому мы из года в год не перестаем рекомендовать школе вносить в содержание обучения кажущиеся нам необходимыми предметы и факультативы. А это обедняет содержание образования и распыляет ресурсы педагогов.

XXI век характеризуется возникновением комплексных проблем. Их решение предполагает в первую очередь междисциплинарное взаимодействие. Введение метапредметного подхода в педагогическом образовании – попытка развернуть его навстречу новым вызовам. Среди проблем следует отметить и дегуманитаризацию образования. Она выражается в замене гуманитарных, мировоззренческих дисциплин, формирующих нравственный стержень личности и широту мышления, науками социально-экономического цикла. То есть история, философия, литература вытесняются политологией, экономикой, маркетингом, менеджментом. Основная причина дегуманитаризации – в глобализации культуры. Мы все становимся участниками процессов нивелирования отдельных национальных культурных явлений или превращения их в интернациональные, утраты национальных культурных ценностей.

Начиная с XX века, усиливается американизация всех сфер жизнедеятельности. Примеры этого – ориентация американского Голливуда на мировую аудиторию, мировое значение таких американских корпораций, как Microsoft, Intel, ProcterGamble и многое другое. Все это ведет к распространению западных норм, ценностей, моделей поведения в общемировом масштабе. Оно приводит к риску сдвига ценностей и усилению негативных явлений в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, экстремизм).

Особую озабоченность вызывают стремления реформировать образование с оглядкой на принятие западных моделей образования, игнорирование лучших традиций отечественной педагогики. Ректор московской Высшей школы социальных и экономических наук, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин в интервью радио «Свобода» говорит, что нельзя просто перенести западные формы образования в другую страну. Понятно, какие-то элементы надо вводить, но именно те, которые могут пригодиться Казахстану, и таких немало. А чтобы интегрировать две системы, необходим учет всех факторов, в том числе сложившихся традиций отечественной культуры.

В последнее время мы постоянно ссылаемся на опыт США, Западной Европы. А там не на шутку озабочены низким уровнем знаний своих школьников. Астронавт Джон Гленн, возглавляющий национальную комиссию по образованию, утверждает, что слабое место в сис­теме школьного обучения США заключается в преподавании и изу­чении математики, физики, химии. А вот у нас, по мнению американских экспертов, фундаментальным предметным дисциплинам учат более качественно и основательно.

В современных условиях педагогическим вузам и колледжам предстоит уделить больше внимания подготовке социальных педагогов, педагогов дополнительного образования. Кроме того, наших выпускников ждут в сельской малокомплектной школе, специальных коррекционных школах, системе технического и профессионального образования.

Сегодня статус педагогических институтов ограничивается функ­циями на уровне узкопрофессио­нальной функциональной подготовки бакалавров. Отсутствие магистерской подготовки в педвузах приводит к нарушению преемственности содержания образовательных программ высшего и послевузовского образования, снижает качество подготовки педагогов для школ. Специалиста (учителя и магистра) для всех ступеней школы, включая профильную, могут готовить только государственные педагогические вузы. Пора, наконец, прекратить дублировать специальности в пределах одного региона.

Можно говорить о том, что современная модель образования и вызовы будущего потребуют совершенно иных знаний и технологий. Люди должны будут сформировать, освоить и использовать их, сделав это своим главным самовосполняющимся ресурсом. Следовательно, понадобится образование качественно нового порядка. Оно должно стать непрерывным, универсальным на основе саморазвития, представленным множеством форм. Эти знания будут ориентированы на высшие человеческие и национальные ценности. Такое образование обязано строиться на самых передовых информационных технологиях, преимущественно сетевых, быть структурно многоуровневым и максимально вариативным. И самое главное, оно должно быть доступным для всех детей и взрослых.



