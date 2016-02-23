​В соответствии с требованиями закона

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Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Член ЦИК РК Ляззат Сулеймен напомнила участникам встречи о том, что 20 февраля началась предвыборная агитация на выборах депутатов Мажилиса Парламен­та, избираемых по партийным спискам.

– Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, в этот период выступают перед населением со своей предвыборной программой, которая должна соответствовать требованиям закона о выборах. В случае нарушения требований закона ЦИК вправе отменить решение о регистрации партийного списка, – отметила Л. Сулеймен.

Она также подчеркнула, что с 20 февраля по 19 марта вся информация, пропагандирующая цели и задачи политических партий, выдвинувших партийные списки, за исключением новостных и аналитических программ, должна быть оплачена из избирательных фондов партий. При подготовке новостных и аналитических программ должно соблюдаться требование по освещению деятельности партий в равных долях.

При этом граждане и общественные объединения, не создающие в соответствии с законом о выборах избирательные фонды, вправе проводить предвыборную агитацию, не требующую финансирования.

Как уточнили в Центризбиркоме, основанием для предоставления печатной площади или эфира партиям на договорной основе являются копия решения Центральной избирательной комиссии о регистрации партийного списка и письменное заявление, подписанное уполномоченным лицом, на имя руководителя СМИ. Условия договора не должны создавать преимуществ какой-либо политической партии, а согласие на выделение эфирного времени, печатной площади, данное одной политической партии, является согласием на выделение эфирного времени, печатной площади другим партиям.

Запрещается прерывать и комментировать выступления кандидатов на телевидении и по радио сразу после выступления, а также в печатных изданиях в том же номере.

Не вправе проводить предвыборную агитацию: государственные органы; органы местного самоуправления, а также их должностные лица; военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьи; члены избирательных комиссий; религиозные объединения. Также не имеют права осуществлять агитационную деятельность иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица и международные организации.

При опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, СМИ обязаны указывать организацию, проводившую опрос, лиц, заказавших и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов. Опубликование данных любых исследований и прогнозов, связанных с выборами, не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или в пункте для голосования.

Как было отмечено на брифинге, в день выборов и предшествующий ему день не допускается публикация агитационных материалов в СМИ. Печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах. Агитационные материалы, по которым невозможно установить авторство, являются анонимными, и за их распространение установлена административная ответственность.

Одним из наиболее частых вопросов, задаваемых на брифингах и семинарах Центризбиркома, остается регулирование информационного сопровождения электоральной кампании в Интернете.

– Известно, что казахстанское законодательство сейчас не в полной мере регулирует вопросы освещения выборов и агитации в Интернете, – отметила Л. Сулеймен. – В такой ситуации важно, чтобы было единое понимание и конструктивный подход у всех, кто вовлечен в выборный процесс. Поэтому Центризбирком совместно со всеми субъектами электорального процесса будет искать возможности гибкого и оперативного реагирования на различные ситуации, связанные с информационным сопровождением выборов в Интернете, для того чтобы агитационный период прошел без нарушений законодательства.

Она также напомнила, что Центр­избиркомом проведена серия семинаров с участниками избирательного процесса. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещены на сайте ЦИК.

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