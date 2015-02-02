В соответствии с законом о выборах

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Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших назначаются областными, города Астаны избирательными комиссиями.
Всего будут избраны 1 депутат маслихата г. Астаны, 9 депутатов областных, 10 депутатов городских и 40 депутатов районных маслихатов.
В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов производится республиканскими или местными общественными объединениями, зарегистрированными в установленном порядке, а также их структурными подразде­лениями и гражданами – путем самовыдвижения.
Для избрания депутатом маслихата гражданин должен удовлетворять требованиям, установленным пунктом 3 статьи 86 Конституции, а также обладать избирательным правом в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Конституции и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».
Таким образом, депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Выдвижение кандидатов в депутаты маслихата республиканскими или местными общественными объединениями, их структурными подразделениями производится их высшими органами с указанием избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый кандидат.
Выдвижение кандидатов в депутаты маслихата гражданами производится в порядке самовыдвижения путем подачи в соответствующую окружную избирательную комиссию заявления о намерении баллотироваться кандидатом в депутаты маслихата по данному территориальному избирательному округу.

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