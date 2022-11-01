В соответствии с законом

Центризбирком назначил выборы депутата Сената от города Астаны на 22 декабря, а также зарегистрировал депутата Мажилиса Дмитрия Легкого.

Соответствующие вопросы были рассмотрены на заседании под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова.

Он отметил, что 12 октября 2022 года Центризбиркомом было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Сената Парламента Ахылбека Куришбаева.

Постановлением Сената от 13 октября прекращены его полномочия. В соответствии со статьями 69 и 83 Конституционного закона «О выборах в РК» выборы депутатов Сената вместо выбывших должны быть назначены Центральной избирательной комиссией не позднее двух месяцев с момента досрочного прекращения.

Заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров отметил, что, согласно Конституции, депутатом Сената Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, достигший тридцатилетнего возраста, постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет и на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее 3 лет. Кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы не менее 5 лет и обладать активным избирательным правом.

На заседании утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению назначенных на 22 декабря выборов. Выдвижение кандидата в депутаты Сената осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения с 1 ноября до 18 часов 25 ноября. Кандидат должен быть поддержан не менее чем десятью процентами голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, но не более чем 25% голосов выборщиков от одного маслихата.

Регистрация кандидата осуществляется до 18 часов 30 ноября избирательной комиссией города Астаны. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. 21 декабря – день тишины. Итоги выборов устанавливает Центральная избирательная комиссия не позднее 28 декаб­ря и публикует в средствах массовой информации.

Также в этот день было принято постановление ЦИК «О регистрации депутата Мажилиса Парламента РК Легкого Д. М.». Ему были вручены соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

Нурлан Абдиров отметил, что Легкого Дмитрия Максимовича хорошо знают в Костанайской области. Доктор исторических наук, профессор КГУ им. А. Байтурсынова, в 2016 году он являлся кандидатом в депутаты Мажилиса от Коммунистической Народной партии Казахстана.