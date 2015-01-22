В соответствии со стратегией Свежий выпуск 541 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Инициаторами и организаторами его проведения выступили акимат области и департамент Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции. В работе мероприятия приняли участие руководители областных и территориальных под­разделений центральных исполнительных органов, ревизионной комиссии по Актюбинской области, а также представители партии «Нур Отан», НЭП «Союз «Атамекен».

Обращаясь к участникам семинара, руководитель аппарата акима области Константин Петров отметил, что цель мероприятия – разъяснение законодательства. Как известно, в конце прошлого года в нашей стране была утверж­дена антикоррупционная стратегия на 2015–2025 годы. Создан специальный уполномоченный орган, комплексно реализующий функции в сфере государственной службы и противодействия коррупции.

– Коррупция – прямая угроза национальной безопас­ности страны. Не секрет, что государственные служащие, как руководители, так и рядовые сотрудники, подвержены коррупционным рискам. Особенно в таких сферах, как госзакупки и оказание госуслуг, работа с обращениями физических и юридических лиц. При этом нередко причиной нарушений становится поверхностное знание антикоррупционного законодательства, – считает Константин Петров.

Руководитель департамента Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, председатель дисциплинарного совета области Кайыржан Токушев разъяснил присутствующим основные положения казахстанской антикоррупционной стратегии.

По его словам, один из ключевых аспектов работы агентства – повышение доступности и качества оказания госуслуг. Нередко из-за низкого уровня правовой грамотности населения и слабой информированности о порядке получения таких услуг граждане становятся жертвами коррумпированных чиновников. Поэтому сегодня принимаются комплексные меры по развитию данной сферы и информатизации работы госаппарата, минимизирующие условия для проявлений коррупции.



