В состав градсовета Астаны будут включены люди с ограниченными возможностями – Исекешев

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Аким Астаны Асет Исекешев рассказал, какая работа проводится в столице для обеспечения доступности городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В рамках исполнения поручений Главы государства специально созданными рабочими группами проведена определенная работа по паспортизации всех объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями. С 2012-2016 годов паспортизированы около 400 объектов, в 2017 году после принятия комплексной программы "Астана – город сильных духом людей" – еще 705 объектов. По результатам из 1100 паспортизированных объектов на сегодняшний день адаптировано 72 процента", – рассказал на совместном с партией "Нұр Отан" совещании Асет Исекешев.
Кроме того, Асет Исекешев рассказал, что за прошлый год было установлено 200 пандусов к тротуарам, почти 100 кв. м тактильных плит для слабовидящих людей, смонтировано 1606 устройств со звуковыми сигналами, оборудовано 300 табло вызова пешехода с тактильным вибросигналом.
"На сегодняшний день проводится работа по пассажирским перевозкам. У операторов пассажирских перевозок имеется 1158 единиц подвижного состава. Из них 742 автобуса оборудованы откидными устройствами, то есть трапом, для удобства посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями – колясочников", – добавил аким.
Исполнительный директор республиканского общественного объединения "Казахстанская конфедерация инвалидов" Мадина Ибрагимова обратила внимание на ряд проблем, с которыми сталкиваются инвалиды при пользовании общественным транспортом.
"Зачастую транспортные услуги не всегда бывают доступны и люди с инвалидностью сталкиваются с такими проблемами, как то, что автобусы останавливаются на недоступном расстоянии от остановки, слабовидящие не получают информацию о подъехавшем автобусе, а слабослышащие – информацию об остановках. Также бывает отсутствие этикета культуры и обслуживания", – отметила Мадина Ибрагимова.
По данным акимата, в Астане зарегистрировано более 23 тысяч людей с особыми потребностями.
"В состав градсовета мы включим представителей НПО, людей с ограниченными возможностями, которые отныне будут смотреть все проекты с этой точки зрения уже на этапе проектирования и концепт-идеи. В "Астана генплан" и "Астана транспорт" тоже возьмем консультантов-советников, которые будут на постоянной основе там работать", – сказал аким столицы.