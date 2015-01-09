Свежий выпуск В составе агломерации Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Немалое значение придается здесь развитию ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры. Общая протяженность городских и внутрипоселковых автомобильных дорог по району составляет 354 км. За последние 2 года, по словам акима района Аскара Шериязданова, в данной сфере проведен значительный объем ремонтных работ. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 261 млн. тенге, а из областного бюджета – около 400 млн.

Изысканы были определенные средства также из районной казны. Благодаря этому в райцентре отремонтированы и заасфальтированы 11 улиц, в том числе въезд в областной детский дом, отрезок пути от средней школы № 2 им. В. Пацаева до районного Дома культуры, от железнодорожного переезда до промышленной зоны. Кроме того, проведено благоустройство и асфальтирование дворов 18 многоэтажных домов города Алги, установлены детские игровые площадки и скамейки. В райцентре на улицах Байтурсынова и Валиханова выложен из разноцветных плиток тротуар.

Недалеко от Алги расположена крупная откормочная площадка ТОО «Актеп», обеспечивающая местный рынок мясом. Экспортирует компания свою продукцию и на внешние рынки. Так вот, предприятию в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» по таким направлениям, как поддержка новых бизнес-инициатив и развитие производственной инфраструктуры, из республиканского бюджета было выделено 174,7 млн. тенге. На эти деньги произведен капитальный ремонт подъездной дороги. В будущем году из областного бюджета предусмотрены средства на благоустройство дворов еще 27 многоэтажных домов и на средний ремонт пяти улиц Алги – Комсомольской, Агниязова, Овражной, Водопроводной, Иманова.

Тема ремонта сельских дорог сегодня является основной на всех сходах и встречах акима района с сельчанами. Учитывая неудовлетворительное состояние транспортных путей в отдельных сельских округах, областным управлением автомобильных дорог и пассажирского транспорта району выделено 60,9 млн. тенге на разработку ПСД по ремонту четырех основных участков сельских дорог. На сегодня полностью разработаны проекты и проведена экспертиза участков Алга – Карабулак протяженностью 40 км, Ушкудук – Нурбулак (23 км), Есет-батыр – Кайнар (36 км) и въезд в опорное село Маржанбулак. Дополнительно к этому из районного бюджета выделено 5 млн. тенге для разработки проектов асфальтирования центральных улиц пяти крупных населенных пунктов, входящих в состав актюбинской агломерации, – Ушкудук, Тамды, Маржанбулак, Бестамак и села Есет-батыр – Көкіұлы. Следует сказать, что такие же задачи, связанные с модернизацией дорожной инфраструктуры, сегодня стараются решать не только в Алгинском, но и в других районах области.