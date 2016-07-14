​В составе Швейцарской подгруппы

В ходе заседания стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам макроэкономики, фискального регулирования и проведения денежно-кредитной политики, обсудили текущие структурные реформы подгруппы. В рамках заседания был организован семинар, посвященный актуальным вызовам в странах Центральной Азии и Кавказа.

Напомним, Национальный банк РК провел работу по переходу республики из Бельгийской в Швейцарскую подгруппу МВФ и Всемирного банка. Одним из первых шагов в этом направлении стало подписание в сентябре 2010 года в Астане меморандума между Правительством РК и Правительством Швейцарской Конфедерации о взаимопонимании и сотрудничестве в Бреттон-Вудских учреждениях. Завершающим этапом вступления РК в Швейцарскую подгруппу МВФ и Всемирного банка явилось голосование за выбор представителя Швейцарской Конфедерации в качестве исполнительного директора в подгруппе МВФ и Всемирного банка.

В состав Швейцарской подгруппы МВФ и Всемирного банка входят Швейцария, Польша, Казахстан, Сербия, Азербай­джан, Туркменистан, Таджики­стан, Кыргызстан, Узбекистан.