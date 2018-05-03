В сотню лучших спикеров конкурса в США вошли выпускницы КАЗГЮУ
В период с 31 марта по 7 апреля команда университета КАЗГЮУ приняла участие в казахстанских национальных и международных раундах Международных судебных процессов имени Филиппа Джессопа в области международного права – Philip C.Jessup International Law Moot CourtCompetition, передает Bnews.kz.
Международные судебные процессы имени Джессопа являются наиболее престижными и известными соревнованиями в области международного права, проводимыми International LawStudent Association (ILSA) при поддержке международной юридической фирмы White & Case на английском языке в Вашингтоне. В текущем году конкурс проводился в 59-й раз с участием команд, представлявших 645 университетов из 95 стран мира.
Суть конкурса заключается в подготовке командами письменных аргументов истца и ответчика (memorials), а также устных выступлений на основе решения спора между государствами в Международном суде ООН.
Команда КАЗГЮУ получила право представлять Казахстан по итогам двух раундов против университета КИМЭП, став чемпионом национального этапа конкурса. В международных раундах команде КАЗГЮУ противостояли команды таких престижных учебных заведений, как University of Toronto (Канада), Case Western Reserve University (США), BRAC University (Бангладеш) и Henae Plote (BEDER) University (Албания).
В результате команда КАЗГЮУ заняла 49-е место, набрав при этом 3050 баллов. В рейтинге конкурса КАЗГЮУ обошел такие известные университеты мира, как University of California – Berkeley (США, 60 место), Universität Wien (Австрия, 53 место), UniversityofOttawaFacultyofLaw – CommonLawSection (Канада, 57 место), Fordham University (США, 62 место), CaseWestern Reserve University (США, 64 место) и многие другие.
Кроме того, меморандумы команды КАЗГЮУ вошли в топ-50 лучших меморандумов мира, заняв 26-е место, а спикеры Зарина Темирбулатова и Мадина Артурова вошли в топ-100 лучших спикеров конкурса.
"Формат представлял из себя выступления перед международным судом ООН и подготовку меморандумов. Известно, что меморандумы готовятся больше года. Сначала у нас был национальный раунд за право представлять Казахстан на мировой арене. Затем мы уже участвовали в международных раундах против команд из США, Канады, Албании и Бангладеша. Выиграли мы два раунда, войдя в ТОП-50, заняв 49-е место. Это впервые в истории Казахстана", – рассказала Зарина Темирбулатова, представлявшая Казахстан на соревнованиях юристов в Америке.
По ее словам, сложнее всего пришлось соревноваться против "нэйтивспикеров".
"Действительно, было довольно трудно состязаться с командами из США и Канады. Нужно понимать, что в Канаде и США говорят по-английски по-своему. Поэтому нам приходилось учиться всему, то есть не только тому, как строить речь, но и юридическому английскому, который будет соответствовать международному уровню", – добавила она.
Зарина признается, что участие в процессах имени Джессопа открывает перед казахстанскими студентами новые двери и возможности.
"Определенно, участие в подобном мероприятии находит поддержку среди работодателей по всему миру. Данную программу поддерживают ведущие мировые юридические компании. Здесь, наверное, очень важны навыки, которые вы получаете от участия в соревнованиях, поскольку, несомненно, они пригодятся вам в будущем", – отметила девушка.