В соцсетях обсуждают порванный носок Порошенко

Пользователи социальных сетей активно обсуждают порванный носок президента Украины Петра Порошенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".
С непрезентабельным внешним видом украинский лидер посетил памятник жертвам Волынской резни, где вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко возложил цветы к памятнику жертвам трагедии. Украинский президент зажег лампадку возле монумента, после чего встал перед мемориалом на колени и перекрестился.
Внешний вид Петра Порошенко неоднократно вызывал реакцию у интернет-пользователей. В апреле 2016 года украинский президент пришел на встречу с главой США Бараком Обамой в помятом костюме.