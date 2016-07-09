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В соцсетях обсуждают порванный носок Порошенко
Пользователи социальных сетей активно обсуждают порванный носок президента Украины Петра Порошенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".

С непрезентабельным внешним видом украинский лидер посетил памятник жертвам Волынской резни, где вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко возложил цветы к памятнику жертвам трагедии. Украинский президент зажег лампадку возле монумента, после чего встал перед мемориалом на колени и перекрестился.

Внешний вид Петра Порошенко неоднократно вызывал реакцию у интернет-пользователей. В апреле 2016 года украинский президент пришел на встречу с главой США Бараком Обамой в помятом костюме.

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