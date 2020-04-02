В создании и руководстве ОПГ заподозрили должностных лиц акимата в Алматинской области
Айдана Демесинова
В создании и руководстве организованной преступной группы подозреваются должностные лица акимата Талгарского района Алматинской области. Об этом на онлайн-брифинге в Антикоррупционной службе сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Талгарского района...Они подозреваются в создании и руководстве организованной преступной группой, преступная деятельность который была направлена на незаконное отчуждение в частную собственность и аренду земельных участков, расположенных в санитарно-защитной и водоохранной зонах за чертой села Кызыл Ту Панфиловского сельского округа Талгарского района, с целью последующего извлечения материальной выгоды путем их реализации за деньги", - сообщил Бигайдаров.
Он отметил, что окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.