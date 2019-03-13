В спецЦОНах Казахстана перестали оказывать услуги из-за сбоя

Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщила о том, что услуги в специализированных ЦОНах недоступны по всей стране, передает Kazpravda.kz
.
"Сегодня в 9:50 часов зарегистрирован сбой сервисов Комитета административной полиции МВД РК, поэтому получение госуслуг в специализированных ЦОН по всей республике недоступно. Специалисты МВД уже ведут работы по устранению неполадок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим проявить терпение и понимание. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении, опубликованном на странице "Правительства для граждан" в Facebook.
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане будет создана единая база биометрических данных
, которая позволит гражданам получить государственные услуги посредством отпечатка пальца или распознавания лица.