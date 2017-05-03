В спецЦОНе Астаны начал работать общественный омбудсмен

Общество
Фото с сайта alau.kz
В специализированном ЦОНе Астаны начал свою деятельность общественный омбудсмен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Защищать права граждан, а также устранять коррупционные риски и административные барьеры в деятельности специализированного ЦОНа будут председатель РОО "Первый антикоррупционный медиацентр" Толеген Байгулов, известный общественный деятель Мурат Абенов, а также активисты гражданского сектора.

Ожидается, что реализация данного проекта повысит прозрачность деятельности специализированных ЦОНов, а также устранит имеющиеся коррупционные риски и административные барьеры при оказании государственных услуг.

"Также запланирован комплекс мер общественного контроля, направленный на изучение процедур получения водительских удостоверений, регистрации транспортных средств, а также присвоения особых государственных регистрационных номерных знаков (зеркальные номера, одинаковые буквенные знаки, соответствие инициалам владельца, номеру кузова авто и т.п.)", – отмечается в информации.

В дальнейшем планируется проведение аналогичной работы во всех регионах страны с привлечением представителей гражданского общества.

Данная инициатива реализуется при поддержке Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции с участием Территориального департамента по Астане в рамках проекта "10 шагов по снижению уровня коррупции на дорогах".

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]