​В списках не значатся

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Инеш Бержанова

Это одна из рекомендаций, которые даны Казахстану после защиты первого национального доклада о мерах, принятых нашей страной по осуществлению Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

Как отметил на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК ее председатель, депутат Мажилиса Парламента Куаныш Султанов, несмотря на большую работу по совершенствованию законодательства, нацеленного на борьбу с похищением и торговлей людьми, насильственное исчезновение граждан по-прежнему представляет большую опасность для общества. Поэтому крайне необходимо активизировать и оперативную, и наблюдательную работу уполномоченных органов в этой сфере, не оставляя без внимания профилактический аспект, в том числе с привлечением педагогов, родителей, НПО.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в свою очередь указал на то, что присое­динение Казахстана к Международной конвенции ООН для защиты всех лиц от насильственных исчезновений уже является подтверждением гарантии защиты прав и свобод любого человека, гражданина нашей страны. По его словам, во исполнение этого документа принимаются целенаправленные меры по предупреждению и пресечению фактов превышения служебных полномочий, незаконных задержаний и заключений под стражу, совершенных уполномоченными на это должностными лицами.

При этом ответственность руководителей уполномоченных органов в соответствии с нормами конвенции охватывается целым рядом статей УК. Между тем с момента ратификации документа, а это 2009 год, за похищение человека к уголовной ответственности в Казахстане были привлечены 456 лиц. А за незаконное лишение свободы – более 800 человек!

По окончании обсуждения члены комиссии согласились, что уполномоченным госструктурам, помимо прочего, необходимо предложить еще и рассмот­реть возможность внесения в Уголовный кодекс положения, запре­щающего амнистию и применение срока давности к преступлениям, связанным с насильственным исчезновением лиц и торговлей людьми.

Не менее важной признали участники заседания рекомендацию по введению практических мер по обеспечению гарантий соблюдения прав задержанных с момента их фактического задержания, включая обязательное и незамедлительное разъяснение под роспись, при участии адвоката, всех процессуальных прав. Также комиссией рекомендовано дополнить положения УПК с целью создания специальных мест проведения допроса, открытых мониторингу и надзору, принять меры по защите имущественных, наследственных и иных прав исчезнувших людей и другое.

На заседании комиссии также были рассмотрены актуальные вопросы по совершенствованию дея­тельности органов регистрации актов гражданского состояния в Казахстане. По данному пунк­ту рекомендовано рассмотреть возможность передачи органов записи актов из ведения местных исполнительных органов в ведение Министерства юстиции РК.

Все эти рекомендации будут доведены до сведения Главы государства, Парламента и Правительства Казахстана.

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