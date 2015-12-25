​В списках не значился...

Со слов самого заявителя, он родился 14 июня 1977 года в городе Есиле Акмолинской области. Однако, как оказалось, запись акта о его рождении отсутствует, в том числе в Есильской центральной районной больнице. В ходе судебного заседания свидетели – родные сестры заявителя – пояснили, что их рождение не регистрировалось, так как мать не имела документов. И все же установить необходимые данные удалось. Год рождения заявителя был подтвержден учетно-послужной карточкой, справками отдела по делам обороны и с места учебы, выпиской из книги похозяйственного учета.