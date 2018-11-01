В США 5-летнему мальчику вручили мармелад с наркотиком на Хеллоуин

Мармеладом с наркотиком угостили пятилетнего мальчика в штате Огайо в канун Хеллоуина, сообщает Iz.ru со ссылкой на The Independent.
Брейлену Каруэллу стало плохо после того, как он съел одно из полученных праздничных угощений — мармеладные зубы, которые, как выяснилось впоследствии, оказались начинены метамфетамином.
Ребенок попал в больницу, а сладости были изъяты для экспертизы.
В США выпрашивание конфет — одна из главных традиций Хеллоуина.
Брейлену Каруэллу стало плохо после того, как он съел одно из полученных праздничных угощений — мармеладные зубы, которые, как выяснилось впоследствии, оказались начинены метамфетамином.
Ребенок попал в больницу, а сладости были изъяты для экспертизы.
В США выпрашивание конфет — одна из главных традиций Хеллоуина.