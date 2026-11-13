В США аннулировали 6 тысяч виз для борьбы с «родильным туризмом»

"Родильный туризм" в США - практика поездки в страну для родов с целью получения американского гражданства для ребенка.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Профильное подразделение Государственного департамента за прошедшие три месяца аннулировало более 6 тыс. американских виз в рамках кампании по борьбе с "родильным туризмом". Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Целевая группа Государственного департамента по борьбе с родильным туризмом аннулировала более 6 тыс. виз у иностранцев, которые участвовали в организации родильного туризма или содействовали ему", - отмечается в заявлении.

Профильная целевая группа была создана Госдепартаментом в начале августа 2026 года. Ведомство ставит своей целью полное искоренение этой практики.

В Соединенных Штатах в отношении получения гражданства действует право почвы - гражданами страны признаются лица, родившиеся на ее территории. "Родильный туризм" в США - практика поездки в страну для родов с целью получения американского гражданства для ребенка.