Об этом сообщил ИТАР-ТАСС
со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"В связи с возникновением аномалии испытание было прекращено неподалеку от пусковой площадки вскоре после запуска в интересах безопасности населения", – говорится в сообщении. Пострадавших нет.
Согласно пресс-релизу, запуск летательного аппарата был произведен около 04:00 по местному времени с полигона Кодьяк (штат Аляска). Испытание по программе так называемого "немедленного глобального неядерного удара" проводилось ракетно-космическим командованием армии США и стратегическим командованием Пентагона.
Начато служебное расследование причин произошедшего.