В США начнутся первые испытания вакцины против вируса Эбола на людях
Асель Есетова
Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (НИАИ) уже на следующей неделе приступит к испытаниям на людях вакцины
против болезни, вызванной вирусом Эбола. Об этом сообщили 28 августа
представители Национальных институтов здравоохранения США, в структуру
которых входит НИАИ, передает ИТАР-ТАСС.
Препарат разработан одной из ведущих мировых фармацевтических компаний GlaxoSmithKline совместно с НИАИ и будет опробован на группе из 20 человек. Исследование пройдет в клиническом центре в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд).
Следующее испытание вакцины состоится в сентябре в Великобритании. Его проведут специалисты национальных институтов здравоохранения США
совместно с британскими медиками. На этом этапе препарат будет введен
ста добровольцам.
"Сейчас существует острая необходимость в средстве, которое
эффективно могло бы защитить от этого опасного вируса. Важно, чтобы в
ходе испытаний было установлено, что данная вакцина безопасна для
человека и способна стимулировать его иммунную систему для борьбы с
вирусом", – отметил директор НИАИ Энтони Фаучи.
"Сегодня мы знаем, что лучшие способы для сдерживания распространения
вируса – изоляция людей, в организме которых он уже есть,
предоставление населению защитных средств: перчаток, масок, закрытой
обуви. Но вакцина будет главным оружием против распространение вируса", –
уверен Фаучи.