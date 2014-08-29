В мире
В США начнутся первые испытания вакцины против вируса Эбола на людях
Асель Есетова
Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (НИАИ) уже на следующей неделе приступит к испытаниям на людях вакцины против болезни, вызванной вирусом Эбола. Об этом сообщили 28 августа представители Национальных институтов здравоохранения США, в структуру которых входит НИАИ, передает ИТАР-ТАСС.

Препарат разработан одной из ведущих мировых фармацевтических компаний GlaxoSmithKline совместно с НИАИ и будет опробован на группе из 20 человек. Исследование пройдет в клиническом центре в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд).

Следующее испытание вакцины состоится в сентябре в Великобритании. Его проведут специалисты национальных институтов здравоохранения США совместно с британскими медиками. На этом этапе препарат будет введен ста добровольцам.

"Сейчас существует острая необходимость в средстве, которое эффективно могло бы защитить от этого опасного вируса. Важно, чтобы в ходе испытаний было установлено, что данная вакцина безопасна для человека и способна стимулировать его иммунную систему для борьбы с вирусом", – отметил директор НИАИ Энтони Фаучи.

"Сегодня мы знаем, что лучшие способы для сдерживания распространения вируса – изоляция людей, в организме которых он уже есть, предоставление населению защитных средств: перчаток, масок, закрытой обуви. Но вакцина будет главным оружием против распространение вируса", – уверен Фаучи.

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