В США объявлен траур по жертвам стрельбы в Далласе
Президент США Барак Обама в минувшую пятницу распорядился приспустить государственные флаги в стране в знак траура по пяти полицейским, убитым в Далласе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Согласно распоряжению, флаги будут оставаться приспущенными до вторника на здании Белого дома, а также на всех на общественных учреждениях и площадях в США.
Как известно, массовая акция протеста против полицейского произвола в Далласе переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, во время которых произошла стрельба. Погибли пятеро полицейских, семеро получили ранения, пострадал один гражданский.
Акции протеста в американских городах начались после того, как в Луизиане и Миннесоте погибли двое афроамериканцев, в которых стреляли сотрудники полиции.