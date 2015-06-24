В США официально вынесли смертный приговор Джохару Царнаеву

В мире
1004
Фото © ТАСС/EPA/JANE FLAVELL COLLINS
В США официально вынесли смертный приговор Джохару Царнаеву, признанному виновным в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Приговор зачитал на слушаниях в Бостоне (штат Массачусетс) федеральный судья Джордж О'Тул, председательствовавший на процессе.

Ранее Царнаев принес извинения пострадавшим в результате теракта. "Я извиняюсь за причиненный мною ужасный ущерб, за то, что я отнял жизни, за страдания, которые я причинил", – сказал Царнаев. Прежде во время судебного процесса он отказывался от публичных заявлений.

На слушаниях также выступили около 30 пострадавших. Они рассказали о том, как изменилась их жизнь после трагического события.

15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате погибли три человека, более 260 получили ранения.

Через несколько дней после теракта полиция вышла на след его организаторов – братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар получил огнестрельные ранения и был арестован.

Царнаев был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения. 15 мая жюри присяжных после 14 с половиной часов обсуждения признало его виновным по 6 из 17 пунктов федерального обвинения, по которым предусмотрена смертная казнь.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]