В США поступил в продажу соус из марихуаны

Об этом сообщает Лента.ру
со ссылкой на The Metro. В каждой банке Podey Pizza содержится 300
миллиграммов каннабиса. Желающие смогут приобрести угощение за $20, предъявив выписанный врачом рецепт.
Представитель компании–производителя Podey Pizza Стив Томас (Steve
Thomas) рассказал, что трех ломтиков пиццы с конопляным соусом "будет
достаточно, чтобы хорошо подлечиться". Специалист уточнил, что фирма
разрабатывала соус долго: "Пришлось поработать над вкусом, чтобы он не
был травянистым", – пояснил Томас.
Технологи обещают, что эффект от топпинга почувствуют даже люди с
большой массой тела. Компания проводила многочисленные испытания с
участием добровольцев в ходе создания соуса.
США относится к странам с частичной легализацией марихуаны. В
частности, в ряде штатов легкий наркотик разрешен к использованию в
медицинских целях. Он может быть показан в рамках комплексной терапии
при лечении заболеваний, сопровождающихся болью, мышечными спазмами,
тошнотой, рвотой, потерей массы тела. Каннабис может быть назначен
пациентам с онкозаболеваниями, рассеянным склерозом, ВИЧ, эпилепсией,
тревожно-депрессивными расстройствами.
Топпинг Podey Pizza стал первым соусом с содержанием марихуаны.
Однако готовую пиццу с марихуаной предлагают многие кафе и рестораны
(например, в Камбодже). А в Праге в ноябре проходит ежегодный фестиваль
Cannafest, в рамках мероприятий ярмарки можно попробовать блюда с
марихуаной и приобрести одежду, в состав которой входят конопляные нити.