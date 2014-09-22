В США поступил в продажу соус из марихуаны

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Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Metro. В каждой банке Podey Pizza содержится 300
миллиграммов каннабиса. Желающие смогут приобрести угощение за $20, предъявив выписанный врачом рецепт.

Представитель компании–производителя Podey Pizza Стив Томас (Steve Thomas) рассказал, что трех ломтиков пиццы с конопляным соусом "будет достаточно, чтобы хорошо подлечиться". Специалист уточнил, что фирма разрабатывала соус долго: "Пришлось поработать над вкусом, чтобы он не был травянистым", – пояснил Томас. Технологи обещают, что эффект от топпинга почувствуют даже люди с большой массой тела. Компания проводила многочисленные испытания с участием добровольцев в ходе создания соуса.

США относится к странам с частичной легализацией марихуаны. В частности, в ряде штатов легкий наркотик разрешен к использованию в медицинских целях. Он может быть показан в рамках комплексной терапии при лечении заболеваний, сопровождающихся болью, мышечными спазмами, тошнотой, рвотой, потерей массы тела. Каннабис может быть назначен пациентам с онкозаболеваниями, рассеянным склерозом, ВИЧ, эпилепсией, тревожно-депрессивными расстройствами.

Топпинг Podey Pizza стал первым соусом с содержанием марихуаны. Однако готовую пиццу с марихуаной предлагают многие кафе и рестораны (например, в Камбодже). А в Праге в ноябре проходит ежегодный фестиваль Cannafest, в рамках мероприятий ярмарки можно попробовать блюда с марихуаной и приобрести одежду, в состав которой входят конопляные нити.

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