Общество
В США предъявили обвинения убийце 14 женщин

Они были совершены между 1987 и 1997 годами, сообщает Росбалт.transparent.gif

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса констатировал, что доказательства против Честера Тернера оказались "убедительными". Они получены в результате сравнительного анализа элементов ДНК. "Обвиняемый атаковал женщин города в течение многих лет, и нет никаких сомнений в том, что он представляет опасность для общества", — заключил судья.

В итоге Честер Тернер, афроамериканец, уроженец штата Арканзас, был признан виновным в убийстве первой степени 4-х женщин в возрасте от 28 до 42 лет. Все они проживали в одном районе с убийцей, который работал доставщиком пиццы.

Он уже был приговорен к смертной казни в 2007 году за убийство 10 женщин в период с 1987 по 1998 годы: все они также были жительницами Лос-Анджелеса. Полиция смогла связать эти убийства с личностью Тернера с помощью анализа ДНК после его ареста в 2002 году за изнасилование женщины.

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