В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год

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Правительство также обратилось с просьбой временно приостановить действие этого постановления, что повышает вероятность дальнейших задержек для миллионов потенциальных граждан во всем мире. Последнее правовое изменение произошло всего через несколько дней после решения федерального судьи, предписывающего восстановить программу Diversity Visa (виза для иммигрантов разных национальностей), которая ежегодно предоставляет до 55 тыс. иммиграционных виз гражданам стран с исторически низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.

По данным Newsweek, администрация подала апелляцию 19 октября и отдельно попросила суд приостановить действие ранее вынесенного судебного запрета на время рассмотрения апелляции. Однако лотерея Green Card не была окончательно отменена новым решением суда. Подача апелляции автоматически не отменяет и не приостанавливает действие существующего судебного запрета. Если суд не удовлетворит ходатайство правительства о приостановлении или иным образом не изменит решение, ранее установленные сроки регистрации остаются в силе.

Приостановка программы лотереи грин-карт длится с 23 декабря 2025 года.