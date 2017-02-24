В США продан лотерейный билет с джекпотом в $435 млн

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Выигрышный лотерейный билет с джекпотом в размере $435 млн был продан в одном из округов американского штата Индиана. Об этом сообщил представитель конкурса Powerball Деннис Роузбро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Билет был приобретен в городе Лафейетт в 60 километрах от столицы штата Индианаполиса. Имя обладателя купона не сообщается. У него есть 180 дней на то, чтобы забрать деньги.

Победителю не придется ни с кем делиться, поскольку выигрышным оказался всего один билет, уточнил представитель лотереи.

Powerball – лотерея, билеты которой продаются в 44 штатах США. По ее условиям, во время игры делается выбор шести чисел из двух блоков: пять различных чисел из первого блока (белые шары) и одно число из другого блока (красные шары). Джекпот разыгрывается при совпадении всех шести чисел. Цена билета составляет несколько долларов.

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