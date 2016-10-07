В США разбился вертолет с пассажирами

Фото с сайта fishki.net
В американском штате Миннесота упал вертолет с пассажирами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
со ссылкой на interfax.kz
.
Катастрофа привела к многочисленным жертвам, точное количество погибших пока неизвестно.
"Пока установлено то, что вертолет упал и разбился в поле. Все, что от него осталось – обломки", – сообщил шериф Пол Соммер.
По его словам, очевидцы видели летящий вертолет. Потом раздался хлопок, лопасти машины остановились, она рухнула на землю и взорвалась.
Поскольку упавший вертолет полностью разрушен, пока не представляется возможным определить даже модель воздушного суда, а также установить, взлетел ли он с расположенного неподалеку аэродрома или направлялся туда.