В США разгадали план Китая по уничтожению Америки

Китайские военные осваивают стратегию, описанную 2500 лет назад выдающимся полководцем Сунь Цзы. В ее основе лежит принцип "выиграть войну, не принимая участия в сражении", пишет американское издание National Interest со ссылкой на исследование RAND Corporation.
Как пишут авторы доклада, Китай в случае столкновения с Соединенными Штатами попытается сделать так, чтобы США просто не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе.
Основной упор военнослужащие НОАК будут делать на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху. Вкупе с применением методов информационного воздействия армия Китая сможет просто "вытеснить" противника с поля битвы.
Авторы доклада замечают, что подобной тактики придерживались и американцы во время операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году. Теперь таким способам войны научился и Китай.
Причем, как замечают в США, нынешнюю внешнюю политику КНР вовсе не следует считать миролюбивой. Она направлена на достижение глобального лидерства, но новыми методами.
В конце января стало известно, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) надеется в скором времени достичь военного паритета с США.
Как пишут авторы доклада, Китай в случае столкновения с Соединенными Штатами попытается сделать так, чтобы США просто не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе.
Основной упор военнослужащие НОАК будут делать на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху. Вкупе с применением методов информационного воздействия армия Китая сможет просто "вытеснить" противника с поля битвы.
Авторы доклада замечают, что подобной тактики придерживались и американцы во время операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году. Теперь таким способам войны научился и Китай.
Причем, как замечают в США, нынешнюю внешнюю политику КНР вовсе не следует считать миролюбивой. Она направлена на достижение глобального лидерства, но новыми методами.
В конце января стало известно, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) надеется в скором времени достичь военного паритета с США.