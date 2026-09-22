В США состоялся первый в истории поединок между человеком и гуманоидом

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Первый в истории боксерский поединок между человеком и роботом закончился плачевно. Поединок завершился победой машины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mir24.tv

Официальное видео боя опубликовал проект REK. Несмотря на сопротивление человека, робот нанес точный прямой удар и сбил Лапенну с ног, после чего тот не смог продолжить схватку. Организаторы подчеркивают, что андроид не действовал полностью автономно: во время поединка им управлял человек-оператор с помощью очков виртуальной реальности. Для большего сходства с культовым персонажем кинофраншизы роботу была установлена голова, стилизованная под Терминатора.

Итогом боя стала травма блогера. В ряде СМИ появилась информация, что «беспощадная машина сломала ему руку». Однако сам Лапенна в своих социальных сетях дал иное объяснение, заявив, что получил повреждение, неудачно и слишком сильно ударив «железного» соперника.

Зрители отметили беспрецедентный и жесткий характер события. «Робот против человека бьет по-другому — жестко и по-настоящему. Я почувствовал настоящий страх за человеческого бойца», — поделился впечатлениями один из очевидцев.

Представители проекта REK заявили о планах развивать это направление. В будущем организаторы намерены выпускать на ринг уже полностью самостоятельных андроидов, пообещав, что в таком случае «UFC станет трешем для бумеров».