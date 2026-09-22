В США состоялся первый в истории поединок между человеком и гуманоидом

Бокс,США

Соперником комедийного блогера Фрэнки Лапенны стал андроид в стиле T800, разработанный китайским стартапом EngineAI

Фото: times.by

Первый в истории боксерский поединок между человеком и роботом закончился плачевно. Поединок завершился победой машины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mir24.tv

Официальное видео боя опубликовал проект REK. Несмотря на сопротивление человека, робот нанес точный прямой удар и сбил Лапенну с ног, после чего тот не смог продолжить схватку. Организаторы подчеркивают, что андроид не действовал полностью автономно: во время поединка им управлял человек-оператор с помощью очков виртуальной реальности. Для большего сходства с культовым персонажем кинофраншизы роботу была установлена голова, стилизованная под Терминатора.

Итогом боя стала травма блогера. В ряде СМИ появилась информация, что «беспощадная машина сломала ему руку». Однако сам Лапенна в своих социальных сетях дал иное объяснение, заявив, что получил повреждение, неудачно и слишком сильно ударив «железного» соперника.

Зрители отметили беспрецедентный и жесткий характер события. «Робот против человека бьет по-другому — жестко и по-настоящему. Я почувствовал настоящий страх за человеческого бойца», — поделился впечатлениями один из очевидцев.

Представители проекта REK заявили о планах развивать это направление. В будущем организаторы намерены выпускать на ринг уже полностью самостоятельных андроидов, пообещав, что в таком случае «UFC станет трешем для бумеров».

#бой #бокс #человек #гуманоид

Популярное

Все
Охват водосберегающими технологиями почти утроился
Четыре золота на старте Азиады
Эксперимент удался
Техника обновляется
Пансионат для приезжих пациентов
Трещат строения по швам
Проекты с социальной миссией
Для оперативного реагирования
«Барыс» разгромил чемпиона КХЛ
Трудная победа
«Aqiqat» – свидетель и голос эпохи
Объединяющие старты
Карта памяти на пожелтевших страницах
Реформы как основа будущего
Бочча зажигает сердца
В США состоялся первый в истории поединок между человеком и гуманоидом
Мужская сборная Казахстана по плаванию вышла в финал Азиады
Девятиэтажка пойдет под снос
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Создается цифровой двойник Алатау
Модернизация системы образования
История в документах и судьбах
Присяга – символ верности
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Один день в мире книг
Подписан меморандум
Овощеводы результатами довольны
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Елена Рыбакина – королева US Open
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
100 км до городища Сарайшык
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции

Читайте также

Самолет без пилота пролетел более 5 тыс. км в США
«Обитель зла» показала лучший результат франшизы в первый у…
FAA оценивает готовность Казахстана к запуску прямых рейсов…
Уоррен Баффетт покинул пост председателя Berkshire Hathaway

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]