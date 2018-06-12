

Заявленная производительность Summit в два раза больше разработанного в Китае суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался наиболее мощным устройством в мире.



Ученые намерены использовать новый суперкомпьютер, в том числе, для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также между возникновением зависимостей от наркотических веществ. Устройство также может помочь в климатическом моделировании, что увеличит эффективность прогноза погоды, говорится в сообщении.



Как отмечает издание, по всему миру суперкомпьютеры используются как для исследований, так и для разработки новых вооружений.



"Если самый мощный в США, то американские исследователи и вооруженные силы страны будут иметь дополнительное преимущество", – пишет издание.





По данным издания, производительность американской машины Summit составляет до 200 петафлопс — 200 миллионов миллиардов операций в секунду."Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока", – пишет издание.