В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер Summit

Происшествия
474
CC BY 2.0 / OLCF at ORNL / Summit Installation Continues
Инженеры национальной лаборатории при Министерстве энергетики США заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера, сообщает Lenta.ru со ссылкой на MIT Technology Review.

По данным издания, производительность американской машины Summit составляет до 200 петафлопс — 200 миллионов миллиардов операций в секунду.

"Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока", – пишет издание.

Заявленная производительность Summit в два раза больше разработанного в Китае суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался наиболее мощным устройством в мире.

Ученые намерены использовать новый суперкомпьютер, в том числе, для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также между возникновением зависимостей от наркотических веществ. Устройство также может помочь в климатическом моделировании, что увеличит эффективность прогноза погоды, говорится в сообщении.

Как отмечает издание, по всему миру суперкомпьютеры используются как для исследований, так и для разработки новых вооружений.

"Если самый мощный в США, то американские исследователи и вооруженные силы страны будут иметь дополнительное преимущество", – пишет издание.

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Отопительный сезон не за горами
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
От обогатительной фабрики до цементного завода
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Дорога должна быть безопасной
Дела пойдут в гору
Не абстракция, а реальная ценность
Фундаментальный этап в истории республики
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
Когда на кону – юная жизнь
И снова «Вишневый сад»...
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Супертайфун обрушился на Филиппины
В горах Алматы спасатели оказали помощь иностранному туристу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]