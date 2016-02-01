В США стартуют первичные президентские выборы

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В США в понедельник, 1 февраля, начинаются первичные выборы Демократической и Республиканской партий для определения их кандидатов на выборах президента 2016 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Как сообщается, первым штатом, где пройдет голосование в форме кокуса, станет штат Айова. В этот день в Айове пройдут кокусы обеих партий. Большинство штатов проведут свои праймериз и кокусы в марте и апреле, оставшиеся – в мае и начале июня. Завершатся первичные выборы 14 июня проведением праймериз демократов в округе Колумбия.

"По результатам совокупности кокусов – традиционного метода выборов делегатов, голосующих на национальном съезде партий, и введенных позднее праймериз – тайного голосования за определенного кандидата или делегата в зависимости от штата будут определены фавориты гонки от каждой партии, за чем последует их официальное выдвижение кандидатом в президенты", – поясняется в информации.

Первичные выборы в США носят неофициальный характер, они не предусмотрены Конституцией и служат для определения перспективности того или иного кандидата для участия в выборах.

В ходе электоральной кампании обеих партий уже определились наиболее сильные участники будущей гонки. Так, согласно опросам, среди будущих участников первичных выборов Республиканской партии лидирует миллиардер Дональд Трамп, его главным соперником является сенатор от штата Техас Тед Круз.

Отмечается, что наиболее популярным кандидатом от партии демократов на сегодня является экс-госсекретарь США и бывшая первая леди Хиллари Клинтон, ее ближайший "преследователь" – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

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