В США упал дуб из фильма "Побег из Шоушенка"

В штате Огайо в США сильный ветер повалил дуб, который засняли в драме "Побег из Шоушенка", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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К дереву, превратившемуся в достопримечательность, ежегодно стекались толпы путешественников, отмечается в информации.
"Дуб рос на частном поле в округе Лукас. Что владельцы будут делать с ним дальше, пока неизвестно. Дерево несколько раз страдало от непогоды: к примеру, в 2011 году порыв ветра оторвал почти половину от него", – говорится в информации.
По сюжету ленты главный герой Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) закапывает возле дуба послание своему другу Рэду (Морган Фриман), а тот позже прочитывает его на этом же месте.
"Помни, Рэд, надежда – это хорошая, а может быть, даже лучшая вещь на свете – она никогда не умирает", – написал Дюфрейн.
Фильм "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта вышел в 1994 году. Драма до сих пор находится на верхней строчке лучших кинокартин в истории по результатам опроса пользователей сайта IMDb. Сюжет строится вокруг банкира Энди Дюфрейна, которого ложно осудили за убийство жены и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме Шоушенк.