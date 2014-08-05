В США вдвое сократятся запуски "Протонов"

Происшествия

В прошлом компания ILS производила 7-8 запусков в год, сейчас их число планируется снизить до 3-4. ILS располагает эксклюзивными правами на запуск в США ракет-носителей "Протон" и разгонных блоков "Бриз-М", сообщает Лента.ру.

В качестве основной причины сокращений называется снижение спроса на ракеты российского производства в США: тяжелые и дорогие "Протоны" вытесняют компактные и дешевые носители прочих конкурентов, основными среди которых считаются французская Ariane 5 и частная американская Falcon 9.

Кроме того, снизило спрос на "Протоны" и введение санкций в отношении РФ со стороны США и ЕС, а также неудачный запуск в мае 2014 года с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с самым дорогим и мощным телекоммуникационным спутником страны "Экспресс-АМ4Р". Тогда ракета с полезной нагрузкой сгорела в плотных слоях атмосферы.

Всего предприятием с 9 апреля 1996 года по 15 февраля 2014 года, как указывается на сайте Центра Хруничева, с космодрома "Байконур" по проектам ILS были совершены 79 успешных запусков ракет-носителей "Протон". В заказчиках ILS значатся такие компании, как: Motorola, Lockheed Martin, Boeing, Mitsubishi Electric Corp., Space Systems/Loral, Alkatel Space и некоторые другие.

Компания ILS зарегистрирована в 1995 году в США и располагается в городе Рестон в штате Вирджиния. Ее контрольный пакет акций принадлежит Центру Хруничева, российскому разработчику ракет-носителей "Протон" и "Ангара". ILC в США предоставляет услуги по запуску в космос полезной нагрузки с использованием ракет "Протон".

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