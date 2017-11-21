В мире
В США внесли Северную Корею в список стран – спонсоров терроризма
Северная Корея внесена 20 ноября президентом США Дональдом Трампом в список стран, спонсирующих терроризм. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в Twitter, сообщает news.bigmir.net.

"Президент объявил, что США вновь включит Северную Корею в список стран – спонсоров терроризма", – написала она.



Также на сайте администрации президента сказано, что Трамп считает, что к такому шагу нужно было прибегнуть "много лет назад".

"В дополнение к угрозам мировому сообществу ядерным разрушением Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, в том числе убийства на иностранной территории", – сказал американский лидер.

Также 20 ноября разведка Южной Кореи, отслеживающая прогресс ракетно-ядерной программы тоталитарного режима Ким Чен Ына, заявила, что еще до конца года Северная Корея завершит разработку оборудования, которое позволит межконтинентальным баллистическим ракетам КНДР достигать материковой территории Соединенных Штатов.

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