В США внесли Северную Корею в список стран – спонсоров терроризма
Северная Корея внесена 20 ноября президентом США Дональдом Трампом в список стран, спонсирующих терроризм. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в Twitter, сообщает news.bigmir.net.
"Президент объявил, что США вновь включит Северную Корею в список стран – спонсоров терроризма", – написала она.
Также на сайте администрации президента сказано, что Трамп считает, что к такому шагу нужно было прибегнуть "много лет назад".
"В дополнение к угрозам мировому сообществу ядерным разрушением Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, в том числе убийства на иностранной территории", – сказал американский лидер.
Также 20 ноября разведка Южной Кореи, отслеживающая прогресс ракетно-ядерной программы тоталитарного режима Ким Чен Ына, заявила, что еще до конца года Северная Корея завершит разработку оборудования, которое позволит межконтинентальным баллистическим ракетам КНДР достигать материковой территории Соединенных Штатов.