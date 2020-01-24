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В США выпустили монеты и марки с изображением аль-Фараби и Абая, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
"Посольство Казахстана в Вашингтоне инициировало выпуск памятных монет аль-Фараби, а также почтовых марок с изображением Абая Кунанбайулы. На лицевой стороне монеты размещено изображение аль-Фараби, а на оборотной стороне – логотип "Рухани жангыру" с парящим над степями орлом, олицетворяющим возрождение культурного и духовного наследия казахского народа", – говорится в сообщении.
Кроме того, посольство планирует в текущем году провести ряд мероприятий, посвященных аль-Фараби и Абаю Кунанбайулы.
"В частности, в феврале стартует показ казахстанских фильмов в ведущих университетах США. В течение года планируется проведение фотовыставок и круглых столов, а также презентаций книг о жизни и творчестве аль-Фараби и Абая Кунанбайулы для американских экспертных и академических кругов. Также на информационных ресурсах посольства на постоянной основе размещаются фотографии об истории Казахстана в ХIX веке, сделанные западными путешественниками", – отметили в ведомстве.