​В США выпустили монеты и марки с изображением аль-Фараби и Абая

Общество
1955
Фото предоставлено источником
В США выпустили монеты и марки с изображением аль-Фараби и Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.   

"Посольство Казахстана в Вашингтоне инициировало выпуск памятных монет аль-Фараби, а также почтовых марок с изображением Абая Кунанбайулы. На лицевой стороне монеты размещено изображение аль-Фараби, а на оборотной стороне – логотип "Рухани жангыру" с парящим над степями орлом, олицетворяющим возрождение культурного и духовного наследия казахского народа", – говорится в сообщении.

Кроме того, посольство планирует в текущем году провести ряд мероприятий, посвященных аль-Фараби и Абаю Кунанбайулы.

"В частности, в феврале стартует показ казахстанских фильмов в ведущих университетах США. В течение года планируется проведение фотовыставок и круглых столов, а также презентаций книг о жизни и творчестве аль-Фараби и Абая Кунанбайулы для американских экспертных и академических кругов. Также на информационных ресурсах посольства на постоянной основе размещаются фотографии об истории Казахстана в ХIX веке, сделанные западными путешественниками", – отметили в ведомстве.

Популярное

Все
«Арабский» мейкап, или Бег на импульсе
В бой идут одни журналисты
Три «золота» за день
Не поучать, а быть примером
Ни дня без камеры
В детских садах Усть-Каменогорска казахский язык изучают с помощью онлайн-технологий
От Астаны до Пекина
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Комплексная модернизация онкологической службы стартует в Казахстане
В гостях хорошо, а дома лучше
Спецоперация КНБ: более 70 членов ОПГ задержали в трех областях
Маленькие помощники в большом деле
Когда снег был белым, а деревья большими
История в древних книгах
Дорога на Олимп Человека-Оленя
Выборы – это ответственность
Мудрость братских народов
Туризм требует вложений
Созвучие искусств
Профстандарт – ядро в подготовке педагога
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
XXI секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане
В Эр-Рияде презентована книга Токаева «Слово об отце»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

В гостях хорошо, а дома лучше
Школы с государственным языком обучения обретают все большу…
В бой идут одни журналисты
Маленькие помощники в большом деле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]