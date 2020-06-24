В США заявили о небывалом разнообразии симптомов коронавируса

Коронавирус
Фото: Kevin Dietsch / Reuters
Симптомы коронавируса отличаются небывалым разнообразием, заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 доктор Энтони Фаучи, передает Ria.ru.

Он отметил, что занимается вспышками вирусных заболеваний последние 40 лет. Фаучи указал, что никогда не видел, чтобы при одном вирусе от 20 до 40 процентов зараженных не имели симптомов. По его словам, это лишь одно из озадачивающих наблюдений, связанных с коронавирусом.

Инфекционист подчеркнул, что у некоторых зараженных симптомы слабые, некоторые проводят в кровати неделями, а симптомы у них наблюдаются и после выздоровления.

"Другие отправляются в больницы. Некоторым нужен кислород", - пояснил он.

В результате, резюмировал Фаучи, из-за разных форм протекания болезни ряд сограждан демонстрируют нехватку ответственного поведения в этой обстановке.

Говоря о ситуации в США, Фаучи отметил, что в штатах Флорида, Техас, Аризона наблюдается рост количества выявленных случаев инфицирования. Он подчеркнул, что следующие две недели станут критически важными для властей в борьбе с этими вспышками болезни. В то же время он напомнил о неоднородной эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. Неизвестный симптом был обнаружен у 29-летней госпитализированной пациентки. Ее правый глаз был покрасневшим, наблюдались водянистые выделения и светобоязнь.

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