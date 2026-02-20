Девять государств внесли в бюджет «Совета мира» более $7 млрд. Об этом 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании организации в Вашингтоне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Акорда

«Я рад объявить — Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт совместно внесли более $7 млрд в программу помощи. Это замечательно. Спасибо, друзья», — сказал он, трансляцию вел телеканал Sky News.

По словам Трампа, Вашингтон направит в «Совет мира» $10 млрд. Кроме того, еще $2 млрд выделит ООН на поддержку сектора Газа, а FIFA профинансирует футбольные проекты в регионе на сумму $75 млн.

Также, как отметил Трамп, Япония организует международный сбор средств для оказания помощи. В инициативе, по его данным, примут участие и другие страны региона, в том числе Южная Корея, Филиппины и Сингапур.

Отмечается, что на встрече в американской столице присутствовали лидеры около 20 государств, в том числе Египта, Пакистана, ОАЭ, Индонезии и Аргентины. Крупные европейские союзники Соединенных Штатов, такие как Великобритания, Франция и Германия, отклонили приглашения.

Газета The Guardian в этот же день сообщила, что власти США намерены построить в секторе Газа военную базу для размещения международных стабилизационных сил под эгидой «Совета мира». Периметр базы планируется защитить колючей проволокой и 26 сторожевыми башнями.

Трамп 16 февраля сообщил, что «Совет мира» планирует объявить о выделении более $5 млрд на восстановление Газы. Президент США добавил, что представители «Совета мира» также намерены направить тысячи сотрудников для оказания поддержки международным силам стабилизации и местной полиции в обеспечении безопасности жителей Газы.