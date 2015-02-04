Свежий выпуск В ста томах – века и судьбы Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Многотомное издание объединило литературное и духовное наследие, адресованное подрастающему поколению. Книга вечна, она дарит праздник, и связанный с нею проект направлен в первую очередь на обогащение культуры, утверждает один из инициаторов, составителей и авторов антологии, директор Карагандинского областного филиала Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель РК Серик Аксункарулы.

В рамках крупнейших дат года – юбилеев Казахского ханства, Великой Победы, Конституции, Ассамблеи народа Казахстана – презентация ста томов – одно из значимых событий для региона. В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента, представители государственных структур, творческих организаций, этнокультурные объединения АНК Карагандинской области, подготовившие и концертную программу.

– Издание «Сарыарка кiтапханасы» осуществлено по инициативе области. Мы видим итоги трудоемкой работы. Такой проект имеет огромное значение, он рассказывает об истории, без которой нет будущего, – отметил вице-министр культуры и спорта Галым Ахмедьяров.

Собрание сочинений нескольких сотен авторов издано на средства из областного бюджета. В общей сложности эта работа по сохранению национального литературно-культурного наследия заняла несколько лет. В 2010 году в свет вышли первые 40 томов. В 2013–2014 годах издательство «Фолиант» в Астане выпустило еще 60 наименований по 800 экземпляров.

Пришедшие на презентацию смог­ли увидеть новые книги на стеллажах выставки, полистать их. В красно-черных с золотым тиснением томах уместилось богатство слов, мыслей, фактов, художественных и документальных образов. Перед редколлегией стояла цель систематизировать литературное наследие местных поэтов и писателей, представить читателям лучшие произведения.

В серию включены литературное наследие Бухар-Жырау, Каздауысты Казыбека, Асета Найманбайулы, Тайжана, Шашубая, Нарманбета, Касыма Аманжолова, Сакена Сейфуллина, Саттара Ерубаева, Алихана Бокейханова и многих других авторов, с именами которых связана земля Сарыарки. Отдельными томами изданы произведения наших современников – Евнея Букетова, Жайыка Бектурова, Галыма Жайлыбая, Дидара Амантая, Валерия Михайлова... Всех не перечислить. Немало интересного откроют для себя молодые читатели в книгах «О Караганде», «Сарыаркинский взлет Елбасы», «Сарыарка в годы независимости». Создатели проекта сумели объединить представителей разных эпох, серия показывает преемственность поэтов и писателей, творивших на этой земле.

Единым томом вышли сочинения члена Союза писателей РК Зулпы Чумаковой. В сборник вошли переводы на казахский язык стихов и повестей «Крик в ночи» и «Иволга», на русском языке – художественное произведение «Баурсаки моего детства», давшее название тому.

– Это мой поклон казахскому народу. Мне хотелось отблагодарить его за то, что в период депортации чеченцев и ингушей с Кавказа местные жители помогали нам выжить на их земле. Отец мне говорил: «Найди слова, чтобы сказать им спасибо». И я выполняю его просьбу, – говорила Зулпа Супьяновна, держа в руках свою книгу.

По ее словам, участие в проекте – уже большая награда для автора. А составителям требовались мудрость, чтобы определить, что включить в издание, и мужество, чтобы от чего-то отказаться. В этой мысли З. Чумакову поддерживает Нурторе Жусуп, главный редактор республиканской газеты «Айкын»:

– Огромный труд – собрать, выб­рать, рассмотреть и издать. Карагандинцы подхватили начинание Кызылординской области, где вышло 200 томов, Атырау и Мангистау, выпустивших по 50 книг. Библиотечная серия фактически возвращает нас к истокам, глубинам, истории. Так, высказывания Казыбек-би и стихи Бухар-Жырау сохранялись и передавались из уст в уста, они ценны, и молодежь должна их знать.

– Со своих страниц издание призывает жить в дружбе с соседями, в глубочайшем уважении к старшим поколениям, – отметил аким области Нурмухамбет Абдибеков, обративший внимание на то, что составители «Сарыарка кiтапханасы» сознательно ушли от нумерации на томах.

Они допускают, что проект может получить продолжение. Пусть не скоро, но в последующие годы, когда появятся новые творческие открытия. И произведения других поколений пополнят литературное наследие.