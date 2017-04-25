​В стабфонде нестабильно

Два раза в неделю машины, груженные луком, картофелем, рисом, растительным маслом, сахаром и макаронами, предлагают свой товар, цена на который заставляет снижать непомерные аппетиты рыночных торговцев. Запасы стабфонда, призванного своими интервенциями на рынок не допускать резкого роста цен на основные продукты питания, стали для шымкентцев хорошим подспорьем в экономии семейного бюджета. На закуп социально значимых продуктов в регионе направили 1 млрд 840 млн тенге.

Не найдя на нескольких продовольственных ярмарках машины, продающие основные продукты питания по заниженным ценам из стабфонда, горожане заволновались, теряясь в догадках: не закончились ли запасы? Куда исчезли мобильные торговые точки, ставшие для горожан с низким доходом палочкой-выручалочкой?

Оказалось, что в стабфонде Южно-Казахстанской области выявлена крупная недостача продовольствия. Это и послужило причиной приостановки торговли, которую обещают в ближайшее время возобновить. Проверка выявила, что со складов исчезли запасы сахара, подсолнечного масла, риса и макаронных изделий. Недостача продуктов исчисляется тоннами. А общая сумма, по данным областной прокуратуры, превышает 164 млн тенге. После проведения ревизии, в ходе которой выявлена столь крупная нехватка продовольствия, а для его пополнения выделяются бюджетные деньги, материалы переданы для расследования в антикоррупционную службу. По предварительным данным, недостача приходится на период с октября 2015 года по январь 2017 года.

В отношении ряда сотрудников ТОО «Продуктовая компания «Оңтүстік» и АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Шымкент», в состав которого входит стабфонд ЮКО, начато досудебное расследование. В обеих компаниях уже сменилось руководство. Более того, Аль-Фарабийский районный суд Шымкента санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении генерального директора ТОО «Продуктовая компания «Оңтүстік».

В СПК «Шымкент» случившееся особо не комментируют, советуя дождаться окончания расследования и приговора суда. Заместитель председателя правления СПК «Шымкент» Маратбек Мырзамуратов лишь признает, что факты имели место, и теперь надо выяснить, где товар, поскольку просто так пропасть со складов он не мог.