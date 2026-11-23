Жителей призвали к осторожности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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Поиски льва развернулись в стамбульском районе Сарыер, где накануне вечером был замечен хищник. Об этом сообщило издание Aykırı.

Отмечается, что поступило сообщение о появлении льва в квартале Ускумрукей стамбульского района Сарыер.

«Начаты работы по его поимке, власти предупредили местных жителей о необходимости быть внимательными и соблюдать меры предосторожности», - говорится в сообщении.

Aykırı пишет, что животное зафиксировали камеры видеонаблюдения. Откуда хищник мог появиться в жилом районе, не уточняется.

Позже администрация губернатора Стамбула проинформировала, что местонахождение льва установлено.

«Принимаются необходимые меры предосторожности, чтобы поймать его живым», - говорится в заявлении властей.

Уточняется, что хищник попал на камеры видеонаблюдения в квартале Ускумрукей в воскресенье около 18:00 по местному времени. После этого начались его поиски.

В операции по отлову льва, которую координирует управление национальных парков, задействованы жандармерия, полиция и муниципальная служба правопорядка.