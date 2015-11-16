В Стамбуле предотвращен теракт

Власти Турции в пятницу задержали пять человек, которые, предположительно, готовили теракт в Стамбуле, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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По данным агентства, турецкие власти полагают, что задержанные планировали совершить нападение в Стамбуле в один день с терактами в Париже.
При этом утром 15 ноября террорист-смертник подорвал себя в городе Газиантеп на юго-востоке Турции.
В результате инцидента ранения получили четверо полицейских.
Как уточняется, взрыв произошел во время рейда турецкой полиции.