В Стамбуле взят в заложники прокурор в его же кабинете

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В Турции совершено вооруженное нападение на прокурора Мехмета Селима Кираза, который взят в заложники в своем рабочем кабинете в здании прокуратуры Стамбула, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
Как сообщают турецкие СМИ, нападавший, близкий к террористической организации, разместил в социальной сети снятую им фотографию, на которой он приставил пистолет к виску прокурора. Он также объявил условия, на которых согласен отпустить прокурора.
По информации телеканала TRT Haber, прокурор Мехмет Селим Кираз, который был взят в заложники, вел дело об убийстве 15-летнего Беркина Эльвана, убитого 11 марта прошлого года на демонстрации в массовых акциях протеста в парке Гези.
Также сообщается, что, по предварительным данным, неизвестные, взявшие в заложники прокурора, являются членами левой нелегальной группировки.
В настоящее время к зданию прокуратуры прибыли силы жандармерии и ведутся переговоры об освобождении заложника.
Работники прокуратуры выводятся из здания.