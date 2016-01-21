В Старом Свете грядет эпидемия бедности Статьи Татьяна ЕВСЕЕВА

На грани

По данным доклада «Индекс социальной стабильности в ЕС-2015», подготовленного Фондом Бертельсмана, о почти четверти граждан Евросоюза можно сегодня сказать, что они живут на грани бедности, что cчитается «крайне высоким и тревожным показателем». В Греции таких и вовсе 36%, в Испании – более 29%, в Португалии – свыше 27%. Лучше всего с точки зрения социальной справедливости дела обстоят в Северной Европе: Швеции, Дании и Финляндии, везде индекс выше семи баллов. Самый низкий показатель – в Греции, Румынии и Болгарии, где он не дотягивает до четырех. Среднеевропейский показатель – чуть больше пяти с половиной.

Как положительный составители доклада отмечают тот факт, что ситуация не ухудшилась более чем в половине стран блока. В то же время социальные условия и возможности для людей в большинстве стран Евросоюза остаются значительно худшими, чем было в предкризисный период.

И все же необходимо понять, кого в Европе считают бедным или маргиналом. Согласно методике исследования, к группе риска относятся граждане одной из трех категорий: бедняки, обездоленные или живущие в семьях с низкой интенсивностью труда. К первой категории находящихся на «уровне риска обнищания» относятся члены домохозяйств, средневзвешенные доходы которых находятся ниже пороговой величины в 60% от общенационального медианного значения располагаемого дохода после социальных выплат. Вторая категория – «суровая материальная обездоленность» – включает тех, кому не хватает средств по крайней мере по четырем из девяти пунктов. Вот эти пункты: вовремя оплатить аренду⁄ипотеку или счета за коммунальные услуги, поддерживать достаточный уровень тепла в доме, быть готовым к непредвиденным расходам, потреблять мясо, рыбу или белковый эквивалент каждый второй день, недельный отпуск – вдали от дома, автомобиль, стиральная машина, цветной телевизор, телефон (в том числе мобильный). И третья группа – это те, кто живет в семьях с очень низкой интенсивностью труда – то есть там, где взрослые в возрасте 18–59 лет, за исключением студентов, в среднем за последний год работали менее 20% от их общего трудового потенциала. Исходя из этого, одна из задач, сформулированных европейскими лидерами, к 2020 году вывести как минимум 20 млн европейцев из зоны риска, то есть дать им возможность повысить доходы и качество жизни.



Блеск

и нищета

Четверть женщин, живущих в ЕС, входят в группу риска по материальному положению. Им грозит не только бедность, но и социальная изоляция. Причем часто по очень сходному сценарию. В очередном выпуске программы «Реальная экономика» на «Евроньюс» была проиллюстрирована ситуация среднестатистической француженки Доминик Пито. Она живет в пригороде Парижа, 18 лет отработала, в том числе директором Дома культуры, а потом потеряла место и не смогла найти новое.

Женщина рассказала, что после увольнения четыре года жила на 500 евро в месяц, это пособие по безработице. При этом за аренду 16-метровой квартирки она платила в месяц 550 евро. Государство компенсировало из этой суммы 300. И после внесения обязательных платежей женщине оставалось на жизнь… порядка одного евро в день – это, к слову, стоимость одной чашечки кофе в скромнейшем парижском кафе.

Доминик в конце концов нашла работу, она устроилась поваром в один из гастрономов для малоимущих, и ее доход стал составлять 800 евро, что на 20% ниже прожиточного минимума во Франции. В похожей ситуации в этой стране более 8 млн человек, свыше половины – женщины. На национальном уровне это составляет 14% с лишним всех француженок. На европейском уровне статистика шокирует – 45 млн женщин угрожает бедность!

Директора гастронома, куда устроилась Доминик, эти цифры не удивляют: Валери Норманн констатирует, что более половины обращающихся в их заведение – женщины. Пятая часть клиентов – работающие люди, которые получают так мало, что едва сводят концы с концами. На фоне кризиса им стало еще тяжелее: отпала надежда хоть как-то улучшить свое существование.

Франция – не исключение: по статистике, без малого 7% населения ЕС заработали за год меньше прожиточного минимума. Данные варьируются от страны к стране. Например, в Румынии черта бедности определена на уровне 103 евро ежемесячно, в Люксембурге это 1 600 евро в месяц, в Италии – 786.

Но почти неизменными остаются расходы на социальную защиту. Только Франция тратит почти четверть своего ВВП на помощь бедным, а в среднем по ЕС – это 19,6%.



Где ты, гендерное равенство?

Сеть Eurochild объединяет организации и спонсоров, которые занимаются поддержкой детей и молодежи в Европе. По мнению ее генерального секретаря Джаны Хейнсворт, бедность начинается с дискриминации: «В Европе сегодня существует огромное гендерное неравенство. И речь идет не только о том, что женщинам сложнее найти место на рынке труда и зарабатывают они меньше. В обществе необходимо соблюдать принципы равных возможностей абсолютно во всем. Женщины по определению более уязвимы, им часто приходится с рождением детей прерывать работу. Они больше мужчин обременены домашними делами и заботами, и это тоже ограничивает их возможности в карьере».

На решение этой проблемы европейские фонды тратят 20% бюджета. Почему так мало результатов? Джана Хейнсворт в «Реальной экономике» отметила следующее: «Я думаю, на деле нам нужно гораздо больше, чем помощь из фондов. Речь идет скорее об изменении взглядов и подходов, приходится начинать почти с нуля. Конечно же, ЕС играет очень важную роль, причем не только с точки зрения финансирования, но и в плане внесения соответствующих изменений в законодательство. Замечу, что поправки не всегда играют на руку уязвимым слоям населения, есть, к примеру, антикризисные законы, предполагающие усиление экономии. Так вот, с ними бедным труднее. Точечная помощь бедным уже не является приоритетом. Если мы хотим обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, то надо позаботиться о равенстве между женщинами и мужчинами.

В обществе существует миф о ленивых людях, которые не хотят работать. Это не так. Часто этим «ленивым» людям не удается удержаться на работе, потому что им приходится ухаживать за пожилыми родственниками, сидеть с детьми. Иногда им сложно добираться до работы и одновременно завозить детей в школу. И наше общество, наша жизнь, к сожалению, не поощряют людей долгое время оставаться на одной работе».



Потерянное поколение в наследство

В Европе более четверти детей подвергаются риску обнищания и социальной изоляции. Речь идет не о тысячах, а о 26 млн детей! В Греции в группу риска попадают почти 37%, в Испании – чуть менее 36% детей и подростков младше 18 лет, в Португалии – почти 32%. Самый высокий показатель по данному критерию ученые выявили в Болгарии, Румынии и Венгрии – везде выше 40%. Даже в благополучной Великобритании индекс достиг 32,6%.

Бедность тяжела для взрослых, но для детей она вдвойне тяжелее. Они становятся заложниками в ситуациях, когда их родители не могут найти работу, а власти не оказывают помощь. Наблюдатели говорят и о наследственном характере нищеты: бедным родителям будет трудно дать детям старт для лучшей жизни, и велика вероятность того, что младшие просто повторят сценарий старших.

В Болгарии неправительственная организация ассоциации SAPI из «Национальной сети помощи» детям пытается прервать этот порочный круг. Работы у волонтеров – непочатый край. Сегодня половина детей Болгарии живет на грани бедности, рост малоимущих непрерывно фиксируется с 2008 года.

– Я бы назвал две причины бедности детей, – говорит профессор социологии и экономики, директор болгарского отделения Европейской сети против бедности Духомир Минев. – Во-первых, трудности в семье. А во-вторых, дисфункция общества, слабость социальной системы. Для начала нужно предотвратить дальнейшее усугубление финансовых проблем родителей.

Директор отдела стратегии Национальной сети помощи детям Болгарии Дана Колева считает, что Европа теряет граждан, которые могут внести свой вклад в экономику. Проблема бедных – еще и в наследственности, бедность «переходит» от старших к младшим. Сегодня, подчеркивает она, мы видим, что ситуация в Европе ухудшается. Пора принимать действенные меры, утверждать проекты, находить финансирование.

С ней согласна и Джана Хейн­сворт: «Речь идет о срочной необходимости инвестирования. Результаты от вложенных средств мы увидим лишь через 20 лет. Мы знаем, что политиков выбирают только на пять лет. А цикл требует долгосрочного видения. Если мы сейчас не найдем средства, то последствия будут ощутимы не только в этом, но и в последующих поколениях».

Европейский социальный фонд (Евросоюз) обещает 25 млрд евро в рамках программы выполнения целей 20-летия. Эти деньги, считают эксперты, могут улучшить на дистанции в несколько лет жизнь немалого числа европейских семей.

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ

