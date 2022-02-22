В Старом Свете возобновились еврокубковые баталии между лучшими клубами континента, а во Франции второе поражение в сезоне потерпел столичный «ПСЖ».



Вот и возобновились долгожданные по­единки в рамках еврокубков, где за выход в следующую стадию борются лучшие команды континента. В связи с этим очередной обзор мы, конечно же, начнем с Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021⁄2022, где остались лишь 16 лучших команд, которые и определят, чья же дружина сильнейшая в Старом Свете. На прошедшей неделе между собой сразились 8 команд, а уже сегодня к вы­яснению отношений приступит и оставшаяся восьмерка.



Итак, первыми в 2022 году на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) между собой сыграли местный «Спортинг» и лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити». Чуда не произошло, и гости завершили поединок со счетом 5:0 в свою пользу.



В столице Франции «Пари Сен-Жермен» принимал испанский «Реал» и добился минимальной победы над мадридцами со счетом 1:0. Парижане могли забить еще один гол, но на 62-й минуте не смог реализовать пенальти не кто-нибудь, а сам Лионель Месси. Этот 11-метровый стал для знаменитого аргентинца уже пятым нереализованным в 23 попытках. Таким образом, он повторил антирекорд экс-нападающего лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» француза Тьерри Анри в Лиге чемпионов.



Довольно неожиданно не смог­ла добиться победы и немецкая «Бавария». Мюнхенцы, между прочим, лидеры Бундеслиги, в австрийском Зальцбурге встретились лицом к лицу с «Ред Булл Зальцбургом» и завершили встречу всего лишь со счетом 1:1.



Победную серию английских команд подхватил и «Ливерпуль», который в итальянском Милане экзаменовал местный «Интер» и добился победы со счетом 2:0. Сегодня и завтра между собой сыграют: «Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия), «Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция), «Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды).



На прошедшей неделе возобновились игры в 1⁄16 финала Лиги Европы УЕФА. Здесь были зафиксированы следующие результаты: португальский «Порту» обыграл итальянский «Лацио» – 2:1; итальянская «Аталанта» была сильнее греческого «Олимпиакоса» – 2:1; испанская «Севилья» сокрушила хорватское «Динамо» – 3:1; немецкий «Лейпциг» разошелся с миром с испанским «Реал Сосьедадом» – 2:2; молдавский «Шериф» (который подписал на днях контракт с 18-летним казахстанцем Данилом Анкудиновым) разгромил португальскую «Брагу» – 2:0; немецкая «Боруссия» уступила шотландскому «Рейнджерс» – 2:4; российский «Зенит» (за который теперь будет выступать защитник сборной Казахстана Нуралы Алип) проиграл испанскому «Бетису» – 2:3; и, наконец, испанская «Барселона» дома сыграла вничью с итальянским «Наполи» – 1:1.



Также начались игры в рамках 1⁄16 финала Лиги конференций УЕФА. Здесь шотландский «Селтик» уступил норвежскому «Будё-Глимт» – 1:3, английский «Лестер Сити» разгромил датский «Раннерс» – 4:1, французский «Марсель» обыграл азербайджанский «Карабах» – 3:1, чешская «Спарта» уступила сербскому «Партизану» – 0:1, датский «Мидтьюлланн» вырвал победу у греческого ПАОКа – 1:0, нидерландский «Эйндховен» обыграл израильский «Маккаби» – 1:0, турецкий «Фенербахче» проиграл чешской «Славии» – 2:3; а австрийский «Рапид» был сильнее нидерландского «Витесса» – 2:1.



А теперь перейдем к топ-5 европейских национальных чемпионатов. Начнем, по традици, с анг­лийской Премьер-лиги, где лидер первенства «Манчестер Сити» после успеха в Лиге чемпионов дома принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и проиграл со счетом 2:3. После этого в активе «шейхов» из Манчестера осталось 63 очка. А вот другой участник ЛЧ – «Ливерпуль» – дома разгромил «Нович» со счетом 3:1 и, набрав 57 очков, занимает второе место. На третьем же с 50 заветными баллами располагается «Челси», который в столичном дерби был сильнее «Кристал Пэлас» – 1:0.



В Испании мад­ридский «Реал», раздосадованный поражением в ЛЧ, разгромил дома «Алавес» из Витории – 3:0 и, набрав 57 очков, единолично лидирует в Примере. На втором месте с 51 очками располагается «Севилья», сыгравшая в Барселоне вничью с местным «Эспаньолом» – 1:1. А замыкает тройку с 46 баллами еще один севильский клуб «Бетис», дома обыгравший «Мальорку» из Пальмы-де-Мальорки – 2:1.



В Италии поч­ти ноздря в нозд­рю идут два миланских клуба и команды из Неаполя. У «Милана», на выезде сыгравшего вничью с «Салернитаной» из Салерно – 2:2, теперь 56 очков. У «Интера», дома проигравшего «Сассуоло» – 0:2, в активе осталось 54 балла. А у идущего третьим «Наполи», который вчера вечером должен был на выезде встретиться с «Кальяри», на счету 53 заветных очка.



В Германии «Бавария» в Мюнхене разгромила «Гройтер Фюрт» из Фюрта – 4:1 и теперь имеет 55 очков. Идущая на втором месте с 49 баллами дортмундская «Боруссия» дома поиздевалась над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, обыграв ее с «сухим» счетом 6:0. И наконец, в тройке фаворитов находится «Байер» из Леверкузена, который на выезде потерпел поражение от «Майнца» 2:3 и имеет в активе 41 очко.



Во французской Лиге-1 второе поражение в сезоне потерпел столичный «Пари Сен-Жермен», который в Нанте был разгромлен одноименным клубом со счетом 1:3.



При этом у парижан, видимо, подхватив спортивный «недуг» от Месси, пенальти не забил суперзвездный бразилец Неймар. В оправдание ему можно лишь засчитать то, что и единственный гол, причем с передачи Месси, забил он же. Столичные «принцы» хоть и потеряли очки, но имеют на балансе целых 59 баллов. 46 очков на счету у «Марселя», который в воскресенье дома уступил «Клермону» из Клермон-Феррана со счетом 0:2. А замыкает французскую тройку лидеров «Ницца» с 45 очками, после домашней победы над «Анже» со счетом 1:0.